Sesli asistanlarla daha iyi anlaşmanın 4 yolu

Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

Teknoloji kullanımında önemli bir gelişme olan ve giderek yaygınlaşan sesli asistanlar, daha sağlıklı iletişim için sürekli geliştiriliyor. Sesli asistanlar, söylenmesi zor isimleri söyleme veya eş anlamlı kelimeleri birleştirebilme gibi yeteneklere sahip. Üstelik sesinizin özelliklerini de öğrenebiliyorlar. Bununla birlikte daha iyi iletişim için ipuçları da gerekli olabiliyor.

Asistanları doğru konumlandırın

Sesli asistanlar, ortam gürültüsünü göz ardı etmeyi öğreniyor da olsa beklentileri tam anlamıyla karşılayabilmesi için sesi algılamasına yönelik herhangi bir engel olmaması gerekiyor. Bu noktada cihazı doğru konumlandırmak büyük önem taşıyor. Cihazı, kitap vazo gibi herhangi bir şeyin arkasına veya çevredeki seslerin kafasını karıştırabileceği gürültülü yerlere yerleştirmeyin. Büyük bir alanda Eco Dot'lar ve Google Homo Mini'lerden yararlanabilirsiniz.

Kendi sesinizle kişiselleştirin

Cihaza sesinizle ilgili bilgi vermek için uygulamanın içindeki butonlardan yararlanabilirsiniz. Sesli asistanları etkileştiren ifadeleri birkaç defa söyleyerek de sesinizin farklı tonlarını daha iyi algılamasını sağlayabilirsiniz.

Özgün isimler verin

Sesli asistanlar, benzer isimli cihazları ve kişileri karıştırabiliyor. Bu nedenle detaylı ve özgün isimlendirmeler yapın. Eski ya da kopyalanmış ev cihazlarını silerek olası hataların önüne geçebilirsiniz. Okunduğundan farklı yazılan isimlerin de aranabilmesi için rehberinizi de düzenleyebilirsiniz.

Net olun

Sesli asistanlarla konuşurken net olmasınız. Örneğin, sesi aç” dediğinizde kendi sesini açabileceği için “televizyonun sesini aç” gibi spesifik komutlar vermelisiniz. Asistanınız sizi anlamıyorsa ynı şeyi yavaşça ve daha yüksek sesle söylemek erine farklı şekilde cümle kurarak komut verin.