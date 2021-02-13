Sevgililer Günü alışverişlerinde e-ticarete yönelim arttı

Ekmekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Sevgililer Günü'nün hem sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı alışverişlerin daha çok çevrim içi ortama taşındığı bir dönemde kutlanacağını söyledi.

Bu özel günü, vatandaşların evde karşılayacak olması nedeniyle alışveriş yapmak isteyenlerin doğal olarak e-ticarete yönlendiğini ifade eden Ekmekçi, "Bu gün özelinde baktığımızda, Sevgililer Günü alışverişlerinin e-ticarete yüzde 25-30 oranında trafik ve ciro artışı getirmesini bekliyoruz. Çevrim içi tarafta kargo süreci de olduğu için bu alışveriş süreci biraz daha erken başladı. Şubat ayı e-ticaret verilerinin geçtiğimiz yıla göre yüzde 80 artarak 25 milyar liralık hacmi bulmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl küresel salgın nedeniyle restoranların da belli kısıtlamalarla hizmet verebilmesi nedeniyle tüketicilerin sevdikleriyle özel yemeklerini de evlerine taşımasını beklediklerini dile getiren Ekmekçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Ev dekorasyon ürünlerinde, sofra konusunda ve evde oynanacak oyunlara yönelik talepte sanki bir tatilmişçesine ciddi artış oldu. Bu yıl Sevgililer Günü'nde restoranlar yerine evlerimizdeki masalarımızda kutlama yemeklerimizi yiyeceğiz. Artık Sevgililer Günü, klasik kozmetik, tekstil ürünleri dışında çocuklara da hediye verilen bir dönem haline geldi. Bu yıl ayrıca salgının da etkisiyle tüketiciler online mecralardan kendilerini mutlu etmek için de alışveriş yapıyor. Uzun zamandır almak istedikleri ürünleri bu dönemde aldıklarını görüyoruz."

Kovid-19 salgını e-ticarette rekor büyümeyi getirdi

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 salgını döneminde çevrim içi market alışverişinin 5 kat arttığına dikkati çeken Ekmekçi, "Taze ve soğuk zincir gıda alışverişi e-ticaretin yükselen yıldızları oldu. Yaş skalası olarak baktığımızda, eskiden online alışverişi 45 yaş altındakilerin tercih ettiği gibi bir algı vardı. Bugün ise bu skala 18-70 yaş olarak değişti. Ortalama sepet tutarları kartlı işlemler için 178,8 lira, havale, EFT ve diğer ödemeler için 63,2 lira ve kapıda ödeme için 70,6 lira oldu." bilgisini verdi.

En çok çevrim içi alışveriş yapılan iller sıralamasında ise İstanbul, Ankara ve İzmir'in yer aldığını ifade eden Ekmekçi, bu illeri Bursa, Antalya ve Konya'nın takip ettiğini bildirdi.

Ekmekçi, salgının e-ticaret sektöründe rekor büyümeyi beraberinde getirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Küresel salgının etkisiyle 2020'de e-ticaret sektörü rekora imza atarak yüzde 85 büyüdü. e-Ticaret sektörünün yılı 250 milyar lira hacimle kapatmasını bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız resmi veriyi yakında açıklayacak. Salgın tedbirleri kapsamında vatandaşların alışveriş davranışları değişerek, çevrim içi alışverişe ve işlemlere geçişi hızlanarak artış gösterdi. Yılın lider online alışveriş kategorisi süpermarket oldu."

"e-İhracatın büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz"

Salgın döneminin e-ticarete yönelik zihinlerde oluşan tabuları ortadan kaldırdığını ve böylece e-ticaret yapan kuruluş sayısının gelecek dönemde artmasını öngördüğünü vurgulayan Ekmekçi, "Bu artış sürecinin yine tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla 2021'de 400 milyar lirayı geçmesini öngörüyoruz. Bu yıl aynı zamanda vergi indirimleri, devlet destekleri ve global platformların yatırımlarıyla e-ihracatın büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz." dedi.

Yılbaşı alışverişinde de 2020 genelinde olduğu gibi çevrim içi alışverişte bir önceki yıla oranla yüzde 25 artış olduğunu ifade eden Ekmekçi, şöyle konuştu:

"31 Aralık Perşembe gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar kesintisiz olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulansa da yılbaşı alışkanlıklarımız evden devam etti. Bu yıl, yılbaşını evde karşılayan tüketiciler alışverişlerini de kısıtlamalar paralelinde gerçekleştirdi."

Yılbaşında artış olan kategorilerin salgın şartları ve evde geçirilecek zamana göre uyumlu ilerlediğine işaret eden Ekmekçi, temel gıda ürünleri, atıştırmalıklar ve hediyelik eşyada da bir önceki yıla kıyasla artış olduğunu, vatandaşların hediye ve yılbaşı akşamı için yemek alışverişlerini de çevrim içine taşıyarak yeni yılın alışveriş alışkanlıklarını sürdürdüğünü söyledi.