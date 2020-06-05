Acer Swift 1, tüm gün süren üretkenlik arayan stil sahibi kullanıcıların radarında

Hafifliği ve inceliğiyle dikkat çeken dizüstü bilgisayar, günlük internet kullanımı, ofis yazılımları, film, dizi ve müzik gibi eğlenceli içerikler için ideal bir deneyim sunuyor.

Hafif ve ince gövdesiyle minimalist tasarım çizgisi

1,5 cm’den ince şık metal kasası ve kompakt yapısıyla öne çıkan Swift 1, 1,3 kg ağırlığıyla her yere kolaylıkla taşınabilecek bir model. Bilgisayarının teknik özellikleri kadar görünümüne de önem veren kullanıcılar için bu cihazı çekici yapan en önemli faktörlerden biri de göz alıcı renklerdeki kasa alternatifleri. Bu sayede kullanıcılar, gittikleri her yere tarzlarını da yansıtıyor. Intel Pentium N5000 işlemciden güç alan dizüstü bilgisayar, 4 GB RAM ve 128 GB SSD’ye sahip. Swift 1’in gövdesinde yerleşik olarak bulunan parmak izi okuyucu, hızlı ve güvenli bir şekilde, parolaya gerek kalmadan kimlik doğrulamayı sağlıyor. Hızlı veri transferlerini mümkün kılan USB Type-C bağlantı noktasına ek olarak ultra ince dizüstü bilgisayarda, cihaz kapalı haldeyken dahi bağlı cihazları şarj edebilen USB 3.0 portu da bulunuyor.

İnce çerçevelerle etkileyici görüntü deneyimi

14 inçlik Full HD (1920 x 1080 piksel) ekrana sahip olan Swift 1’in IPS özellikli ekranı, 170 derecelik açılarla izleme imkanı sunduğu gibi Acer ExaColor teknolojisiyle de canlı renklerle yüksek kontrastlı görüntüler üretebiliyor. Sadece 6,3 mm’lik ölçüsü sayesinde yok gibi görünen ekran çerçeveleri, dikkatlerin ekrandaki içeriklerden başka yere kaymasını önlüyor ve kullanıcıları son derece konforlu bir izleme deneyimine davet ediyor. Net ve temiz ses üretiminde iddialı olan Acer TrueHarmony teknolojisi de bu deneyimi daha da zenginleştiriyor.

Tüm gün üretkenlik için 20 saate varan pil ömrü

Etkileyici bir kullanım süresi vadeden Swift 1, bilgisayarların güç adaptörüne bağılı kalmadan ödev yapmak ya da soluksuz bir dizi maratonuna kendini bırakmak isteyen kullanıcılar için ideal. Ultra ince dizüstü bilgisayarın 20 saatlik uzun pil ömrünü sağlayan güçlü bataryası, tek şarjla sabahtan geceye kadar kullanıcıları destekliyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Swift 1, pembe, altın ve gümüş renk seçenekleri ile 2.999 TL’lik fiyatıyla satışta.