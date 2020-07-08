Acer’ın Devasa Oyun Monitörü Predator CG437KP satışa sunuldu!

Predator CG437KP, eşsiz bir oyun deneyimi için kullanıcıların pek çok ihtiyacını karşılayan özelliklere sahip. İster duvara monte, ister masa üstünde kullanılabilen, göz alıcı ve şık tasarımındaki benzersiz detaylar da bunların başında geliyor. Oyun severlere dev ekranda, keskin ve canlı renkler eşliğinde oyun heyecanını yaşatan monitör, oyun deneyimini daha da zenginleştirmek isteyenler için cihazın arkasına yapıştırılabilen ve her biri teker teker ayarlanabilir LED şeritlerle geliyor. RGB Light Sense sayesinde birbirinden farklı aydınlatma modlarını aktif etmek, müziğe bağlı olarak veya ekrandaki sahnenin renklerine göre aydınlatmanın değişmesini sağlamak mümkün.

Öte yandan oyunun başına geçip hemen hikayedeki yerini almak isteyen oyun tutkunları, CG437KP’nin uzaktan kumandası sayesinde cihazı kolayca açıp kapayabiliyor ve ayarlarını kontrol edebiliyor. Monitör için stant görevi gören şık ayak, CG437KP duvara asılı halde kullanıldığında oyun konsollarının kontrolörleri için özel tasarım stant halini alıyor. Özel olarak iç bükey şeklide tasarlanmış ayak, konsol kontrolörlerinin formuna tamamen uygun. Yüksek performansı kullanıcılarla buluşturan monitörün özel tasarımlı soğutma sistemi, monitörün arka kısmında yüksek verimli bir hava akışı oluşturarak aşırı ısınmaların önüne geçiyor.

Daha Yüksek Kontrast ve Renk Doğruluğu

Yalnızca tasarımıyla değil görüntü teknolojileriyle de kullanıcıların beğenisini kazanan Predator CG437KP, %90 DCI-P3 özelliği ve Delta E<2 ile birlikte desteklediği geniş renk gamı ve sunduğu renk doğruluğuyla rakiplerini geride bırakıyor. Konsol sahibi oyun severler için de ideal olan, CG437KP bağlanabilirlik konusunda epey iddialı. Zengin bağlantı seçeneklerine sahip monitörün 3 adet HDMI, 2 adet de DisplayPort girişi mevcut. Kullanıcılar, telefon veya diğer çevre birimlerini bağlayabilmek için ise USB Type-C girişini tercih edebiliyor.

Göz Sağlığı İçin Sensör ve Teknolojiler

Ortamdaki ışığın miktarını otomatik olarak algılayan sistemi sayesinde, CG437KP, oyun severlere en konforlu görüntüleme deneyimini sunuyor. Karanlık ve parlak görüntüler arası farklılıklara hızla adapte olmak zorunda kalıp yorulmadığı için monitör başındaki kullanıcıların göz sağlığı da korunmuş oluyor. Yakınlık sensörü ise oyuncunun hâlâ ekran başında olup olmadığını algılayarak gerektiğinde güç tasarrufu modunu aktif hale getiriyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Predator CG437KP, 9.920 TL’lik fiyatıyla satışta.