Acıyı Hisseden Çocuk Robot Geliştirildi!

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Dünya gelişen teknoloji ile birlikte hızla değişiyor. Yıllar önce hayatımızda olmayan pek çok teknoloji, bugün artık sıradanlaştı. Özellikle yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmeler ve bu alandaki teknoloji haberleri bir yandan heyecan veriyor bir yandan da endişelendiriyor. İnsanların pek çoğu geleceğe dair yapay zeka ve robotlar konusunda endişe duyarken; bazıları da bu alanda yaşanan gelişmelerin umut verdiğini belirtiyor. Şimdilerde ise bu ikileme düşenleri düşündürecek yeni bir gelişme yaşandı. Dokunmayı ve acıyı hissedebilen bir çocuk robot geliştirildi.

Çocuk robot acı ve dokunmayı hissedebiliyor!

Japonya'daki bilim insanları tarafından geliştirilen çocuk robotun adı Affetto. Çocuk robot Affetto, acıyı hissedebiliyor ve hatta dokunmaya karşı tepki verebiliyor. Robotun geliştirilmesindeki asıl amaç ise insanlar ve robotlar arasındaki etkileşimi geliştirmek.

Affetto de adlı bu robotun geçmişi aslında 2011 yılına dayanıyor. Japonya Osaka Üniversitesi'nde yer alan bilim insanları bu robotu söz konusu yıllarda tanıtmış; ancak teknolojisini geliştirmeye devam etmişti. Bu süre içerisinde robota bazı yeni özellikler eklediler. Örneğin dokunsal özelliklere sahip sensörler geliştirdiler ve bu sensörlerden oluşan yapay bir icat ettiler. Sözkonusu deriyi ise Affetto’nun vücut iskeletini giydirmek ve daha insansı hale getirmek için kullandılar. 2011 yılında geliştirilen robotun halihazırda oldukça gerçekçi bir vücut iskeleti ve tıpkı insana benzeyen bir yüzü bulunuyordu. Ancak bir dış deriye sahip değildi. Geliştirilen bu yapay cilt ile kaplanan Affetto, gerçek bir çocuktan farksız bir hale geldi.

Acıdan kaçıyor, yüz ifadesi duygularına göre değişiyor!

Affetto, her ne kadar çocuk görünümünde de olsa gerçekte bir robot olduğu için görenleri biraz ürkütüyor. Hatta bu çocuk görünümü üzerinde test ve deney yapanları psikolojik olarak biraz zorluyor. Ancak Affetto, gelecekte robot ve insan arasındaki etkileşimin geliştirilmesi adına oldukça önemli.

Çocuk robot, derisinin sahip olduğu sensörler sayesinde, kendisine yapılan sert ve yumuşak dokunuşlar arasındaki farkı ayırt edebiliyor. Bu ise gelecekte robotların insanlara karşı orantısız güç kullanmasının önüne geçilmesi adına atılmış önemli bir adım. Çünkü tıpkı Affetto gibi diğer robotların da kendilerine uygulanan yumuşak ve sert dokunuşları ayırt edilebilmesi; güç kullanımlarını kontrol altına alabilmeleri açısından oldukça önemli.

Affetto’nun sahip olduğu cilt sensörleri aynı zamanda acıdan kaçmasını da sağlayabiliyor. Hatta yüzündeki ifadeleri de değiştirebiliyor. Sensörler aracılığıyle algılanan sert ve yumuşak dokunma algısı onun acı ifadesi takınmasını ya da sevinmesini; hatta acı duyarsa kaçınmasını sağlıyor. Gülümseyebiliyor, yüzünü ekşitebiliyor veya kaşlarını çatabiliyor. Bu da onu daha insansı bir hale getiriyor.

Çocuk robot Affetto üzerinde geliştirmeler ve testler sürüyor. Özellikle yüz ifadelerinin geliştirilmesi ve empatiye dayalı bazı tepkiler üzerinde çalışılıyor. Bu gibi çalışmalar gelecekteki insan ve robot etkileşiminin çok daha gelişmesini sağlıyor olacak. Belki de insanların robotlara karşı oluşan önyargıları biraz olsun kırılabilecek.