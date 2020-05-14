AMD Radeon Pro yazılım güncellemeleri geldi!

Bu yeni grafik kartı, günümüzün en çok performans isteyen yayın ve medya projeleri, karmaşık bilgisayar destekli mühendislik (CAE) simülasyonları ve AMD ile güçlendirilen süperbilgisayarlarda bilimsel keşifleri mümkün kılan yüksek performanslı bilgi-işlem (HPC) uygulamalarının geliştirilmesinde kullanılması için tasarlandı.

AMD Radeon Pro VII grafik kartı, 16GB sıra dışı hızda HBM2 bellek, 6 senkronize ekran desteği ve yüksek bant genişlikli PCIe 4.0 bağlantı teknolojisini sunuyor. Rakibine göre Blackmagic Design DaVinci Resolve’da yüzde 26’ya kadar daha yüksek 8K görüntü işleme performansı ve dolar başına 5.6 kata kadar kayan nokta performansı (FP64) sağlayan bu yeni grafik kartı, iş istasyonu pazarında ilk defa AMD Infinity Fabric Link teknolojisini de sunmuş oluyor. AMD Infinity Fabric Link, uygulama veri akış hızını, çoklu GPU’lu sistem kurulumlarında yüksek hızlı GPU-GPU iletişimini sağlayarak artırıyor.

Yeni iş istasyonu grafik kartı, post-prodüksiyon ekiplerinin ve yayıncıların, yayın kabininden stüdyoya ve medya sunucusuna kadar 8K içerikleri görselleştirme, inceleme ve düzenleme için gereken yüksek performans ve gelişmiş özellikleri sağlıyor. Bunun dışında mühendislerin ve verilerle ilgilenen bilim insanlarının da daha büyük ve daha karmaşık modeller ve veri setlerini kullanmasını, bu sırada mühendislik simülasyonları ve bilimsel bilgi-işlem yüklerini çalıştırırken de süreleri kısaltmalarını sağlıyor.

AMD Radeon Pro VII grafik kartının önemli yetenek ve özellikleri:

Öncü Çift Duyarlı Kayan Nokta Performansı –Mühendislik ve bilimsel iş yüklerinde 6.5 TFLOPS’a kadar (FP64) çift duyarlı kayan nokta performansıyla Radeon Pro VII grafik kartı, rakibine göre 5.6 kat dolar başına performans sunar.

–Mühendislik ve bilimsel iş yüklerinde 6.5 TFLOPS’a kadar (FP64) çift duyarlı kayan nokta performansıyla Radeon Pro VII grafik kartı, rakibine göre 5.6 kat dolar başına performans sunar. Yüksek Hızlı Bellek – 1TB/s bellek bant genişliğine ve tam ECC özelliğiyle büyük ve karmaşık modelleri ve veri setlerini, düşük gecikmeyle akıcı çalıştıran 16GB’lık HBM2.

– 1TB/s bellek bant genişliğine ve tam ECC özelliğiyle büyük ve karmaşık modelleri ve veri setlerini, düşük gecikmeyle akıcı çalıştıran 16GB’lık HBM2. AMD Infinity Fabric Link – İki AMD Radeon Pro VII GPU arasında bellek paylaşımını mümkün kılan, yüksek bant genişliğine sahip ve düşük gecikmeli bir bağlantıdır. Kullanıcıların proje iş yüklerinin boyut ve ölçeklerini artırmalarını, daha karmaşık tasarımlar geliştirmelerini ve bilimsel keşifler için daha büyük simülasyonlar çalışmalarını mümkün kılar. AMD Infinity Fabric Link, GPU’lar arasında 168 GB/s’ye kadar bağlantı hızıyla, 5,25 kata kadar PCIe ® x16 bant genişliği sağlar.

– İki AMD Radeon Pro VII GPU arasında bellek paylaşımını mümkün kılan, yüksek bant genişliğine sahip ve düşük gecikmeli bir bağlantıdır. Kullanıcıların proje iş yüklerinin boyut ve ölçeklerini artırmalarını, daha karmaşık tasarımlar geliştirmelerini ve bilimsel keşifler için daha büyük simülasyonlar çalışmalarını mümkün kılar. AMD Infinity Fabric Link, GPU’lar arasında 168 GB/s’ye kadar bağlantı hızıyla, 5,25 kata kadar PCIe x16 bant genişliği sağlar. Uzaktan Çalışma – Kullanıcılar fiziksel iş istasyonlarına, üretkenliklerini engellemeden, AMD Radeon Pro Software for Enterprise sürücüsüne yerleştirilmiş uzaktan iş istasyonu IP’si ile erişebilirler.

– Kullanıcılar fiziksel iş istasyonlarına, üretkenliklerini engellemeden, AMD Radeon Pro Software for Enterprise sürücüsüne yerleştirilmiş uzaktan iş istasyonu IP’si ile erişebilirler. Yüksek Bant Genişlikli PCIe 4.0 Desteği – PCIe 4.0, 8K için akıcı performansı ve çoklu kanallı görüntü etkileşimini mümkün kılmak için PCIe 3.0’ın iki katı bant genişliği sunar.

– PCIe 4.0, 8K için akıcı performansı ve çoklu kanallı görüntü etkileşimini mümkün kılmak için PCIe 3.0’ın iki katı bant genişliği sunar. Frame Lock/Genlock – Dev ekranlar, digital signage ve diğer görüntü araçları için hassas şekilde senkronize çıkışı mümkün kılar (AMD FirePro S400 senkronizasyon modülü gerektirir).

– Dev ekranlar, digital signage ve diğer görüntü araçları için hassas şekilde senkronize çıkışı mümkün kılar (AMD FirePro S400 senkronizasyon modülü gerektirir). Yüksek Çözünürlük/Çoklu Ekran Desteği – 6 adete kadar senkron görüntü paneli, tam HDR ve 8K ekran çözünürlüğü (tek ekranda), çoklu iş akışları için ultra hızlı şifreleme ve şifre çözme desteğiyle bir araya geliyor.

– 6 adete kadar senkron görüntü paneli, tam HDR ve 8K ekran çözünürlüğü (tek ekranda), çoklu iş akışları için ultra hızlı şifreleme ve şifre çözme desteğiyle bir araya geliyor. Profesyonel Uygulama Sertifikasyonu – Öncü profesyonel uygulamalarda kararlılık ve güvenilirlik için optimize edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Radeon Pro Software sertifikalı ISV uygulamalarının listesine buradan ulaşabilirsiniz..

– Öncü profesyonel uygulamalarda kararlılık ve güvenilirlik için optimize edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Radeon Pro Software sertifikalı ISV uygulamalarının listesine buradan ulaşabilirsiniz.. ROCm Açık Ekosistemi – OpenMP, HIP ve OpenCL desteği ile kolay GPU programlama sunan, bununla birlikte, TensorFlow, PyTorch, Kokkos ve RAJA gibi lider makine öğrenimi ve HPC framework’leri için de destek sağlayan, açık yazılım platformu.

AMD Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q2

AMD Radeon Pro iş istasyonu grafik kartları, kurumsal sınıf kararlılık, performans, güvenlik, görüntü kalitesi ve içerisinde yüksek çözünürlüklü ekran yakalama, kaydetme ve video yayını gibi yenilikçi özelliklerin de bulunduğu Radeon Pro Software for Enterprise sürücüsü tarafından destekleniyor. En yeni sürüm, günümüz AMD Radeon Pro grafik kartları için bir yıl öncekine göre yüzde 14’e kadar performans artışı sunuyor. Yeni sürücüyü AMD.com üzerinden indirebilirsiniz.

Mevcutluk

AMD Radeon Pro VII grafik kartının, önümüzdeki Haziran 2020 ortasında 1899$ tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. AMD Radeon Pro VII ile donatılmış iş istasyonlarının ise lider OEM ortaklarımızdan, 2020’nin ikinci yarısında piyasada olması bekleniyor.