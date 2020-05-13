BİST100.3300.72EURO7.58-0.09USD6.99-0.03ALTIN382.72-0.11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerApple Haberleri Apple Store uygulaması karanlık moda kavuştu!
    ABONE OL
    13.05.2020 - 12:00 |

    Apple Store uygulaması karanlık moda kavuştu!

    Karanlık mod uzun zamandır hayatımızda bulunan bir özellik ve çoğu kişi neredeyse tüm uygulamaları karanlık modda kullanmaya başladı. Apple tarafında uzun zamandır beklenen Apple Store uygulaması da artık karanlık mod desteğine kavuştu!

    Apple Store uygulaması karanlık moda kavuştu!

    iOS 13 ve Android 10 ile birlikte karanlık mod desteği neredeyse tüm telefonlara karanlık mod desteğini getirdi. OLED ve AMOLED ekran panellerinde daha düşük enerji harcanmasını sağlayan ve bu sayede daha uzun şarj kullanımı sunan, bu özellik artık Apple Store uygulaması içinde yayınlandı.

    Apple Store uygulaması karanlık moda kavuştu

    Apple Store karanlık modda nasıl kullanılır?

    Apple Store'u karanlık modda kullanmanız için gereken, kullandığınız telefonu karanlık moda almak. Sonrasında Apple Store uygulamanız güncel ise otomatik olarak karanlık moda geçiş yapacaktır.

    Magazin Haberleri Bülteni (13 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AVM'ler açıldı mı? AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

    AVM'ler açıldı mı? AVM'ler saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    0-14 yaş çocukların sokağa çıkma izni saat kaçta bitecek? 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

    0-14 yaş çocukların sokağa çıkma izni saat kaçta bitecek? 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?

    Sıradaki Haber