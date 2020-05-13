Apple Store uygulaması karanlık moda kavuştu!

iOS 13 ve Android 10 ile birlikte karanlık mod desteği neredeyse tüm telefonlara karanlık mod desteğini getirdi. OLED ve AMOLED ekran panellerinde daha düşük enerji harcanmasını sağlayan ve bu sayede daha uzun şarj kullanımı sunan, bu özellik artık Apple Store uygulaması içinde yayınlandı.

Apple Store karanlık modda nasıl kullanılır?

Apple Store'u karanlık modda kullanmanız için gereken, kullandığınız telefonu karanlık moda almak. Sonrasında Apple Store uygulamanız güncel ise otomatik olarak karanlık moda geçiş yapacaktır.