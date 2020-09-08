iPhone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri neler? iPhone 12 ne zaman çıkacak? İşte tanıtım tarihi...
iPhone 12 teknoloji severleri meraklandırdı. Apple kullanıcıları iPhone 12 hakkında arayışa başladı. Öncelikle fiyatı merak edilen telefonun ardından özellikleri araştırılmaya başladı. Aynı zamanda iPhone 12'nin ne zaman çıkacağını öğrenmek isteyenler de heyecan dolu. Peki iPhone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri neler? iPhone 12 ne zaman çıkacak? İşte tanıtım tarihi...
iPhone kullanıcılarına müjde geldi. iPhone 12'nin tanıtım tarihine geri sayım başladı. Apple kullanıcılarının büyük heyecan ve merakla beklediği iPhone 12 hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte iPhone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri neler? iPhone 12 ne zaman çıkacak? İşte tanıtım tarihi ne zaman sorularının yanıtları...
İPHONE 12 TANITIM TARİHİ NE ZAMAN?
Apple'ın internet sitesindeki etkinlikler bölümünde paylaşılan bilgide, 15 Eylül 2020 günü Türkiye saati ile 20:00'da etkinliğin başlayacağı belirtildi.
Her yıl olduğu gibi yine internet üzerinden izleyebileceğimiz etkinliğin Apple Park'ta düzenleneceği belirtiliyor.
İPHONE 12 FİYATI NE KADAR?
iPhone 12'nin fiyatının 800 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.
İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ
İPHONE 12
Gövde: Alüminyum
Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2227 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)
İPHONE 12 MAX
Gövde: Alüminyum
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 4 GB
Hafıza: 128/256 GB
Batarya: 2815 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)
İPHONE 12 PRO
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 2775 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)
İPHONE 12 PRO MAX
Gövde: Paslanmaz çelik
Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran
Yonga: A14 Bionic
RAM: 6 GB
Hafıza: 128/256/512 GB
Batarya: 3687 mAh
Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR
Diğer özellikler: 5G (mmWave), Face ID, suya dayanıklılık
Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$), 256 GB (1.199$), 512 GB (1.399$)