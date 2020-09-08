iPhone kullanıcılarına müjde geldi. iPhone 12'nin tanıtım tarihine geri sayım başladı. Apple kullanıcılarının büyük heyecan ve merakla beklediği iPhone 12 hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte iPhone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri neler? iPhone 12 ne zaman çıkacak? İşte tanıtım tarihi ne zaman sorularının yanıtları...

İPHONE 12 TANITIM TARİHİ NE ZAMAN?

Apple'ın internet sitesindeki etkinlikler bölümünde paylaşılan bilgide, 15 Eylül 2020 günü Türkiye saati ile 20:00'da etkinliğin başlayacağı belirtildi.

Her yıl olduğu gibi yine internet üzerinden izleyebileceğimiz etkinliğin Apple Park'ta düzenleneceği belirtiliyor.

İPHONE 12 FİYATI NE KADAR?

iPhone 12'nin fiyatının 800 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

İPHONE 12



Gövde: Alüminyum

Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 128/256 GB

Batarya: 2227 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)



İPHONE 12 MAX



Gövde: Alüminyum

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 128/256 GB

Batarya: 2815 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)

İPHONE 12 PRO

Gövde: Paslanmaz çelik

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Batarya: 2775 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)



İPHONE 12 PRO MAX

Gövde: Paslanmaz çelik

Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Batarya: 3687 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR

Diğer özellikler: 5G (mmWave), Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$), 256 GB (1.199$), 512 GB (1.399$)