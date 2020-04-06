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    HaberlerApple Haberleri iPhone 12'de LiDAR tarayıcı olacak!
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    06.04.2020 - 15:51 |

    iPhone 12'de LiDAR tarayıcı olacak!

    Bu sene piyasaya sunulması beklenen yeni iPhone modellerinde LiDAR tarayıcı olacağına dair iddialar ortaya çıktı!

    iPhone 12'de LiDAR tarayıcı olacak!

    18 Mart'ta tanıtılan yeni iPad Pro'larda bulunan ve en dikkat çekici özellik olan LiDAR sensörü, iPhone 12'de de bulunabilir. Sızdırılan bir görselde yeni iPhone'ların kamera kurulumunda LiDAR sensör olacağına işaret ediyor. Bu görselin yanı sıra LiDAR sensörle ilgili bazı bilgilerin iOS 14'ün kaynak kodlarında bulunduğu da ifade ediliyor.

    Yeni iPhone'lara LiDAR sensör eklenirse'lğ kamera düzeneğine geçilmiş olacak. Tabi LiDAR sensörü kamera olarak açıklamak yanlış olur. LiDAR sensör arttırılmış gerçeklik için üretilen ve metre menzili olan bir sensör. Bu sayede daha gerçekçi arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimleri elde edilmesi sağlanıyor. Yeni nesil iPad Pro'larda bu şekilde çalışan LiDAR sensörün, yeni iPhone'lerda başka özelliklere sahip olup olmayacağı ise bilinmiyor.

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