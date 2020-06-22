WWDC 2020 nereden nasıl izlenir?

22 Haziran ve 26 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan WWDC 2020 geliştiriciler konferansı, YouTube üstünden canlı olarak yayınlanacak. Türkiye saati ile 20.00'da başlayacak etkinlik, Apple'ın YouTube hesabı üstünden canlı yayınlanacak.

Apple'ın düzenlediği WWDC20 etkinliğini, YouTube üstünden, Apple'ın kendi internet sitesi üstünden ve Apple TV'de Apple Events uygulamasından canlı olarak takip edebilirsiniz.

Bu canlı yayınla birlikte Applei, ikinci kez YouTube üstünden canlı yayın yapmış olacak. Daha önce 2019'da iPhone 11 lansmanı YouTube üstünden yayınlanmıştı.

Söz konusu etkinlikte Apple'ın iOS 14 işletim sisteminin yanı sıra macOS ve yeni iPadOS üstünde duracağı tahmin ediliyor.