Yeni iPad Mini yeni ekran teknolojisi ile geliyor!
Apple tarafında yeni iPad modelleriyle ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ederken, isabetli analizleri ve açıklamalarıyla bilinen Ming-Chi Kuo'dan yeni bir bilgi daha geldi. Görünüşe göre yeni iPad Mini'nin ekran teknolojisi çok konuşulacak.
Yeni Apple iPad Mini'nin ekranında kullanılacak teknoloji farklılık yaratacak özelliklere sahip olacak. İsabetli iddialarıyla bilinen Ming-Chi Kuo, yeni nesil iPad Mini'lerin ekran özellikleriyle ilgili iddia ortaya attı.
Ortaya çıkanlara göre Apple şu an mini-LED teknolojisi üzerinde yoğun mesai harcıyor. Bu yeni ekran teknolojisi ilk kez iPad Mini'lerde kullanılacak. İlerleyen zamanlarda yaygınlaşarak kullanılması beklenen yeni teknoloji; 2020 ve 2021 içerisinde toplamda 6 farklı üründe karşımıza çıkacak.
Yeni mini-LED teknolojisinin, micro-LED teknolojisi öncesinde geçiş evresi için kullanılacağı da gelen iddialar arasında yerini aldı.
Mini-LED teknolojisi nedir?
Mini-LED teknolojisi; normal LED panele sahip olan bir ekranda bulunan arka aydınlatmalarla aynı mantığa sahip. Aralarındaki fark, 5 inçlik bir LED ekranda 25 adet LED ünitesi varken, mini-LED teknolojisinde 9.000 ile 10.000 üniteye sahip oluyor. Bu sayede aydınlatma ve HDR teknolojisi daha kaliteli bir hale geliyor.