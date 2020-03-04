Yeni iPad Mini yeni ekran teknolojisi ile geliyor!

Yeni Apple iPad Mini'nin ekranında kullanılacak teknoloji farklılık yaratacak özelliklere sahip olacak. İsabetli iddialarıyla bilinen Ming-Chi Kuo, yeni nesil iPad Mini'lerin ekran özellikleriyle ilgili iddia ortaya attı.

Ortaya çıkanlara göre Apple şu an mini-LED teknolojisi üzerinde yoğun mesai harcıyor. Bu yeni ekran teknolojisi ilk kez iPad Mini'lerde kullanılacak. İlerleyen zamanlarda yaygınlaşarak kullanılması beklenen yeni teknoloji; 2020 ve 2021 içerisinde toplamda 6 farklı üründe karşımıza çıkacak.

Yeni mini-LED teknolojisinin, micro-LED teknolojisi öncesinde geçiş evresi için kullanılacağı da gelen iddialar arasında yerini aldı.

Mini-LED teknolojisi nedir?

Mini-LED teknolojisi; normal LED panele sahip olan bir ekranda bulunan arka aydınlatmalarla aynı mantığa sahip. Aralarındaki fark, 5 inçlik bir LED ekranda 25 adet LED ünitesi varken, mini-LED teknolojisinde 9.000 ile 10.000 üniteye sahip oluyor. Bu sayede aydınlatma ve HDR teknolojisi daha kaliteli bir hale geliyor.