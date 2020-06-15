Bundle güncellendi! İşte yeni özellikleri...

Bundle kullanıcılarının favorisi olan iki özellik, Hava Durumu ve Finans eklentileri artık daha da kullanışlı!

Dünyanın en isabetli hava durumu tahminlerini sunan ve havayolları tarafından da tercih edilen Norveç Meteoroloji Enstitüsü verilerini kullanan Bundle Hava Durumu eklentisi, Türkiye'de ve dünyada nerede bulunursanız bulunun dilediğiniz konuma ait en güncel ve doğru hava durumu bilgisini önünüze getiriyor.

Döviz kurları ve altın fiyatları ile dünyanın önde gelen borsa endekslerinin yanı sıra, Bitcoin ve Etherium gibi kripto paraların da değerlerini takip edebileceğiniz Bundle Finans eklentisi ise eşsiz bir deneyim sunuyor.

Hava Durumu ve Finans bildirimleri ücretsiz hale geldi, Daily Bundle yenilendi!

Önceden sadece Premium abonelere sunulan günün hava durumu tahminleri ile piyasa açılış ve kapanış değerlerini, artık tüm Bundle kullanıcıları ücretsiz olarak bildirim alabiliyor.

Ancak Bundle'ın bu sürümde sunduğu en önemli özellik, ‘Daily Bundle’ olarak karşımıza çıkıyor. Gündemin öne çıkan haberlerini ve günün popüler başlıklarını derleyen Daily Bundle, günün sonunda bildirim olarak iletiliyor; ve kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilerek birçok farklı konudan haberleri de içeriyor. Gündemi tek bakışta taramak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak bu özellik de yine tüm Bundle kullanıcıları için ücretsiz.

iOS kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği tam otomatik gece modu özelliği de bu sürümün öne çıkan yeniliklerinden. Uygulama ayarlarından karanlık modu ‘otomatik’ olarak seçen kullanıcılar, Bundle'ı cihazlarının sistem tercihleri ile senkronize kullanabiliyor.

Bundle tüm bu yenilikleri hayata geçirirken, kurumsal kimliğini de unutmamış. Dinamik ve modern arayüzü ile kullanıcıların vazgeçilmezi olan uygulama, yeni sürümde kullanıcıların karşısına yepyeni bir logo ile çıkıyor.