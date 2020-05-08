Dell EMC PowerStore tanıtıldı! İşte özellikleri...

Dell Technologies Depolama Departmanı Başkanı ve Genel Müdürü Dan Inbar, yeni depolama platformu için şunları dile getirdi:

“Müşteriler, dijital dönüşüm girişimlerini hayata geçirememelerine yol açan başlıca engellerden birinin, geleneksel BT uygulamalarından veri analizine kadar sürekli artan iş yükünü destekleme ile maliyet kısıtlamaları, sınırlamalar ve mevcut BT altyapılarının karmaşıklığı arasındaki bitmek bilmeyen çekişme olduğunu söylüyor. Dell EMC PowerStore, kuruluşların bu ihtiyaçları karşılamasına yardımcı olacak altyapıyı sunmak için otomasyonu, yeni nesil teknolojiyi ve yeni bir yazılım mimarisini bir araya getiriyor.”

Veri Çağı İçin Modern Altyapı

Altı dokuzluk (%99,9999) kullanılabilirlik için tasarlanan PowerStore sayesinde kuruluşlar karar verme sürecini, veri erişimini ve uygulama performansını hızlandırabilir:

Her Türlü İş Yükü: PowerStore; blok, dosya ve VMware vVols için ölçek artırma ve genişletme mimarisi ile çok çeşitli geleneksel ve modern iş yüklerini destekleyerek BT altyapısını basitleştirir.

PowerStore; blok, dosya ve VMware vVols için ölçek artırma ve genişletme mimarisi ile çok çeşitli geleneksel ve modern iş yüklerini destekleyerek BT altyapısını basitleştirir. Optimize Edilmiş Performans: PowerStore, uçtan uca NVMe tasarımı ve kalıcı depolama olarak çift bağlantı noktalı Intel® Optane™ SSD'lerle güçlendirilen Depolama Sınıfı Bellek desteği sayesinde önceki Dell EMC orta sınıf depolama dizilerinden yedi kat daha hızlı ve üç kat daha duyarlıdır.

PowerStore, uçtan uca NVMe tasarımı ve kalıcı depolama olarak çift bağlantı noktalı Intel® Optane™ SSD'lerle güçlendirilen Depolama Sınıfı Bellek desteği sayesinde önceki Dell EMC orta sınıf depolama dizilerinden yedi kat daha hızlı ve üç kat daha duyarlıdır. Ödün Vermeyen Verimlilik: Müşteriler her zaman aktif veri tekilleştirme, sıkıştırma ve garantili 4:1 veri azaltma sayesinde BT bütçesinden ve kapasiteden tasarruf edebilir.

Makine öğrenimi ve akıllı otomasyon, hacimleri dengelemek için%99'a kadar daha az personel süresiyle uygulamaların ve hizmetlerin daha hızlı teslim edilmesini sağlar.

Programlanabilir Altyapı: Hem VMware entegrasyonu hem de Kubernetes, Ansible ve VMware vRealize Orchestrator dahil olmak üzere önde gelen yönetim ve düzenleme çerçeveleri desteği ile uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır ve dağıtım zaman dilimlerini günlerden saniyelere kadar kısaltır.

Hem VMware entegrasyonu hem de Kubernetes, Ansible ve VMware vRealize Orchestrator dahil olmak üzere önde gelen yönetim ve düzenleme çerçeveleri desteği ile uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır ve dağıtım zaman dilimlerini günlerden saniyelere kadar kısaltır. Otonom Altyapı: Yerleşik makine öğrenimi; ilk hacim yerleşimi, geçişler, yük dengeleme ve sorun çözme gibi yoğun iş gücü gerektiren süreçleri otomatikleştirir.

Yerleşik makine öğrenimi; ilk hacim yerleşimi, geçişler, yük dengeleme ve sorun çözme gibi yoğun iş gücü gerektiren süreçleri otomatikleştirir. Altyapı Analizleri: Dell EMC CloudIQ depolama izleme ve analiz yazılımı, gerçek zamanlı performans için makine öğrenimi ile insan zekasını; Dell EMC altyapısının tek bir görünümü için kapasite analizi ile geçmiş takibini birleştirir. Dell Technologies, daha da fazla analiz için CloudIQ'yu tüm Dell Technologies altyapı portföyüne entegre edecektir.

PowerStore, veri merkezi operasyonlarını dönüştürür ve kuruluşların altyapılarını sürekli değişen iş ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmelerine olanak tanır:

Kapsayıcı Tabanlı Mimari: Sistemin kapsayıcı tabanlı yazılım mimarisi olan PowerStoreOS, yeni özellikler için özellik taşınabilirliğini, standartlaştırmayı ve pazara sunma süresinin kısaltılmasını mümkün hale getirir.

Sistemin kapsayıcı tabanlı yazılım mimarisi olan PowerStoreOS, yeni özellikler için özellik taşınabilirliğini, standartlaştırmayı ve pazara sunma süresinin kısaltılmasını mümkün hale getirir. AppsON’a Genel Bakış: Yerleşik bir VMware ESXi Hypervisor içeren amaca yönelik tek depolama dizisi ile, yöneticiler daha fazla esneklik için uygulamaları doğrudan dizide dağıtabilir. Sektörde bir ilk olan AppsON, temel veya uç konumlarda ve altyapı uygulamalarında veri açısından yoğun iş yükleri için idealdir.

Yerleşik bir VMware ESXi Hypervisor içeren amaca yönelik tek depolama dizisi ile, yöneticiler daha fazla esneklik için uygulamaları doğrudan dizide dağıtabilir. Sektörde bir ilk olan AppsON, temel veya uç konumlarda ve altyapı uygulamalarında veri açısından yoğun iş yükleri için idealdir. Geçiş Kolaylığı: PowerStore Manager sihirbazındaki yeni yerel araçlar, müşterilerin tüm geçiş işlemlerini ondan az tıklama ile otomatikleştirmesine imkan tanır. Müşteriler Unity, SC, PS Serisi, VNX ve XtremIO gibi mevcut depolama platformlarından kesintisiz geçiş yapmayı sağlayan çeşitli seçeneklerden yararlanabilir.

PowerStore Manager sihirbazındaki yeni yerel araçlar, müşterilerin tüm geçiş işlemlerini ondan az tıklama ile otomatikleştirmesine imkan tanır. Müşteriler Unity, SC, PS Serisi, VNX ve XtremIO gibi mevcut depolama platformlarından kesintisiz geçiş yapmayı sağlayan çeşitli seçeneklerden yararlanabilir. Dell Technologies On Demand (DTOD): PowerStore müşterileri, DTOD sayesinde iş yükü artışlarına ve yeni hizmet taleplerine esnek kapasite ve bulut ekonomisi ile yanıt verebilir. Kuruluşlar, esnek tüketim için yeni bir yıllık dönem de dahil olmak üzere kısa ve uzun vadeli taahhüt seçenekleri sunan iki esnek kullanım başına ödeme tüketim modeli arasında seçim yapabilir. BT altyapı yönetiminin basitleştirilebilmesi için küresel destek, dağıtım ve yönetilen hizmetler dahil edilebilir.

Dell EMC Geleceğe Hazırlık Programı, Anytime Upgrades Programını da Sunuyor

PowerStore, sektörün en esnek denetleyici yükseltme programı olan yeni Anytime Upgrades ile daha fazla seçenek, öngörülebilirlik ve yatırım koruması sağlayan Dell EMC Geleceğe Hazırlık Programı kapsamındadır.

Diğer denetleyici yükseltme programlarının aksine, müşteriler 180 gün sonra PowerStore performanslarını ve kapasitelerini genişletebilir veya artırabilir. Anytime Upgrade ile Dell EMC PowerStore'un uyarlanabilir mimarisinin birleşimi, zorlu platform geçişlerini etkili bir şekilde sonlandırır.

PowerStore ile Bulut Esnekliği

Müşteriler, PowerStore'u bulut stratejilerini ve işletme ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde dağıtabilir: