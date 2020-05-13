Epson SureColor T2100 tanıtıldı!

Epson, T serisi geniş format yazıcılar yelpazesinin giriş seviyesindeki en yeni üyesini tanıttı. Sınıfının en uygun fiyatlı, en küçük ve taşınabilir geniş formatlı yazıcısı olma unvanını taşıyan yeni 24 inç SureColor T2100, mimarlar, mühendisler, öğretmenler ve tasarımcılar gibi geniş bir hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Kompakt modellerin öncüsü olan SureColor T2100, plan kopya basabilme özelliği ve hafif tasarımı sayesinde evden veya ofisten çalışan profesyoneller için en ideal çözüm olacak.



Işığa ve suya karşı dayanıklı mürekkep kullanıyor

Epson T2100 serisi, geniş format yazıcı grubunun 24 inç kategorisinde birçok meslek grubuna hitap edebiliyor. Posterler, sunum taslakları, mimar ve mühendisler için CAD şema ve tasarımları da dahil olmak üzere çok çeşitli ihtiyaçlara olan talebi karşılıyor. Yazıcı, güneş ışığı ve suya dayanıklı UltraChrome XD2 pigment mürekkep teknolojisi sayesinde hem iç hem de dış mekan baskı ihtiyaçlarında hemen her kağıt türünde canlı ve keskin çizgilerle dayanıklı arşiv baskıları sunabiliyor.

Benzersiz otomatik kağıt geçiş özelliği, yazıcınıza dokunmaya gerek kalmadan geniş format rulo kağıt ve A4 / A3 boy kağıt arasında geçiş yapma imkanı sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde sınırlı çalışma alanlarında işletmeler için zaman kazandırıyor.



Tablet ve akıllı telefondan kablosuz baskı

Epson Türkiye Ticari ve Endüstriyel Ürünler Kanal Müdürü Ersel Şamiloğlu, yeni T2100 serisi ile ilgili şöyle konuşuyor: “SureColor T2100; bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlardan kablosuz olarak doğru ve canlı baskılar üretmek isteyen profesyoneller, girişimciler ve yeni işletmeler için idealdir. Taşınabilirliği, bu yazıcıyı küçük perakende işletmeleri, eğitim kurumları, mühendisler, tasarımcılar ve mimarlar için mükemmel hale getiriyor. Güvenilir, kullanımı kolay ve düşük maliyetli bir yazıcı arıyorsanız, başka yerlere bakmanıza gerek yok.”

Mürekkep püskürtme sistemini otomatik olarak algılamak ve ayarlamak için Epson'un PrecisionCore MicroTFP baskı kafası teknolojisini ve Nozzle Verifcation (Nozül Doğrulama) Teknolojisini kullanan yeni yazıcı, A1 boyutlu bir medyayı 43 saniye gibi kısa bir sürede sunuyor. Entegre kablosuz ve Wi-Fi Direct bağlantı özelliği sayesinde mimarlar ve tasarımcılar, tabletlerden ve akıllı telefonlardan sorunsuz bir şekilde çıktı alabiliyor veya basit ve sezgisel menü kontrolü sunan yeni 4.3 inç renkli LCD dokunmatik ekranıyla baskıları yönetilebiliyorlar.

Yeni Epson SureColor T2100’ün Türkiye’de sonbahardan itibaren satışa sunulması bekleniyor.



SureColor T2100 Teknik Özellikleri:



Boyutlar – 970 (Genişlik) x 505 (Derinlik) x 230 (Yükseklik) boyutlu yazdırma

Ağırlık – 27 KG

Baskı Hızı – 43 saniyede A1 baskı

Çözünürlük – 2400x1200dpi’ye kadar baskı çözünürlüğü

Baskı materyali – Rulo: 329 ila 610mm (2inç göbekli)

Baskı materyali –A4/A3 , Tabaka kağıt (210 ila 610mm)

Baskı materyal Kalınlığı – Rulo: 0.05 ila 021mm boyutlu kesim: 012 ila 0.27mm

Pigment Mürekkepleri – CYM – 26 ya da 50ml & K – 50 ya da 80ml

Bağlantı – Süper hızlı USB, 10/100/1000BASE-TX, IEEE802

Baskı Dili – ESC/P, HP-GL2 Tarama örüntüsü, HP RTL

Bellek – 1GB (baskı için yüksek hızlı translasyon)

Seçenekler – İstif tepsisi, Mobil stand, Rulo mili

Yazılım (CD) - Windows Install Navi - Printer sürücüsü – Epson Net Setup – Epson Net Print – Epson Net Config - Epson Software Updater - LFP Print Plug-in for Office - EPSON kılavuzları, Mac Setup Navi

Yazılım (WEB) – Windows Install Navi Firmware Updater, HDI Driver, Copy Factory, Epson Net Setup Manager Mac Install Navi - Printer driver – Epson Net Config - Epson Software Updater - Uninstaller - EPSON kılavuzları, Firmware Updater Linux Printer sürücüsü