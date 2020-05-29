Exynos 992 yonga seti 5 nm üretim teknolojisine sahip olacak!

ARM tarafından geçtiğimiz gün Cortex-A78 çekirdekleri ve Mali-G78 grafik birimi tanıtılmıştı. Bunun ardından Samsung'un yeni Exynos yongaları hakkında ilk bilgiler gün yüzüne çıktı.

5 nm üretim teknolojisine sahip olması beklenen Exynos 992, Samsung tarafından geliştirilen ilk 5 nm sürecine sahip olan ilk işlemci olacak. Ayrıca daha verimli enerji tüketimi sunacak ve bu sayede 5G'nin enerji ihtiyacını da daha dengeli tutabilecek.

Amiral gemisi akıllı telefon modellerinde kullanılacak Exynos 992, ARM Cortex-A78 çekirdeklerinden oluşuyor. Qualcomm'un özelleştirilmiş çekirdek isteyen firmalara sunduğu Cortex-X1 mimarisi, Exynos 1000 yonga setinde yer alacak.

Mali-G78 grafik birimi ise önceki nesillere göre çok daha yüksek performans gösterecek. Şu an için Exynos 992 işlemcisinin ilk kez hangi cihazda ortaya çıkacağı bilinmiyor. Galaxy Note 20 serisi ile gündeme gelse de, Cortex-X1 mimarisinin kullanılması daha muhtemel gibi görünüyor. Bunun nedeni ise Snapdragon 875 serisinde bu mimari kullanılacak. İddialara göre Pro olmayan, Galaxy Note 20 modellerinde Exynos 992 işlemci setini görebiliriz.