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    HaberlerTeknoloji Haberleri Google Drive iki yeni desteğe kavuştu!
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    05.05.2020 - 11:00 |

    Google Drive iki yeni desteğe kavuştu!

    Dünyanın en popüler bulut depolama çözümlerinden biri olan Google Drive Face ID ve Touch ID desteğine kavuştu.Artık uygulamayı açarken yüz tanıma ya da parmak izi okuyucu özelliklerini kullanabileceksiniz.

    Google Drive iki yeni desteğe kavuştu!

    Dünyanın en popüler bulut depolama çözümlerinden biri olan Google Drive, artık Face ID ve Touch ID desteklerine sahip. Bu sayede uygulama eskisinden daha güvenli olacak ve istemediğiniz takdirde başka kişilerin hesabınıza girmesi zorlaşacak.

    Google Drive iki yeni desteğe kavuştu

    Uygulamayı App Store üstünden güncelledikten sonra, ayarlar menüsünden gizlilik sekmesine girmeniz gerekiyor. Parmak izi okuyucu ya da Face ID'nin aktif olduğu iPhone ve iPad'lerde kullanıcıya dört farklı seçenek sunuluyor. Bu seçenekler; Hemen, 10 saniye sonra, 1 dakika sonra ve 10 dakika sonra. Bu seçeneklerden istediğinizi seçerek, eni güvenlik özelliğini aktif edebilirsiniz.

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