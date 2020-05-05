Google Drive iki yeni desteğe kavuştu!

Dünyanın en popüler bulut depolama çözümlerinden biri olan Google Drive, artık Face ID ve Touch ID desteklerine sahip. Bu sayede uygulama eskisinden daha güvenli olacak ve istemediğiniz takdirde başka kişilerin hesabınıza girmesi zorlaşacak.

Uygulamayı App Store üstünden güncelledikten sonra, ayarlar menüsünden gizlilik sekmesine girmeniz gerekiyor. Parmak izi okuyucu ya da Face ID'nin aktif olduğu iPhone ve iPad'lerde kullanıcıya dört farklı seçenek sunuluyor. Bu seçenekler; Hemen, 10 saniye sonra, 1 dakika sonra ve 10 dakika sonra. Bu seçeneklerden istediğinizi seçerek, eni güvenlik özelliğini aktif edebilirsiniz.