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    HaberlerTeknoloji Haberleri Kingston, 2TB kapasiteli KC2500 NVMe PCIe SSD’sini piyasaya sürüyor
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    11.06.2020 - 12:40 |

    Kingston, 2TB kapasiteli KC2500 NVMe PCIe SSD’sini piyasaya sürüyor

    Yeni model, yüksek kapasite ile üstün NVMe performansını bir araya getiriyor.

    Kingston, 2TB kapasiteli KC2500 NVMe PCIe SSD’sini piyasaya sürüyor

    Kingston Technology Company Inc’in Flash bellek iştiraki, bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde dünya lideri Kingston Digital, Inc. masaüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgi işlem (High Performance Computing - HPC) sistemlerine yönelik 2TB1 kapasiteli KC2500 M.2 NVMe PCIe SSD modelini duyurdu. Daha yüksek kapasiteli yeni model, müşterilerin artan depolama alanı ihtiyaçları için esneklik sunmanın yanı sıra iş akışlarını da iyileştiriyor.

    En yeni Gen 3.0 x 4 kontrolcüsü ve 96 katmanlı 3D TLC NAND’dan yararlanan KC2500, 3.500 MB/s’ye ulaşan okuma ve 2.900 MB/s’ye ulaşan yazma hızlarıyla2 olağanüstü performans ve dayanıklılık sunuyor. Kendisini şifreleyebilme özelliğine sahip olan bu SSD, 256-bit AES-XTS donanım tabanlı şifreleme ile uçtan uca veri koruması sunuyor. TCG Opal 2.0 güvenlik yönetimi sayesinde Symantec, McAfee ve WinMagic® gibi bağımsız yazılım markalarının çözümlerinin kullanılmasına da imkan veriyor. KC2500’de ayrıca, BitLocker ile birlikte kullanılan Microsoft eDrive güvenli depolama özellikleri desteği bulunuyor.

    KC2500; 250GB, 500GB, 1TB ve 2TB kapasite seçenekleriyle geliyor.

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