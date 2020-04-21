BİST97.739-1,22EURO7,600,84USD6,990,78ALTIN378,40-0,02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Siber suçlular artık sevilen DJ'leri kullanıyor!
    ABONE OL
    21.04.2020 - 18:15 |

    Siber suçlular artık sevilen DJ'leri kullanıyor!

    Corona virüs salgını tüm dünyaya etki ettiği gibi müzik piyasasını da değiştirdi. Hazırlanan büyük konserler ve etkinlikler iptal edilmek zorunda kaldı. Kaspersky araştırmacıları, DJ Mag dergisinin dünyanın en popüler DJ’leri listesinde yer alan isimlerden bazılarının parçalarında zararlı dosyaların gizlendiğini keşfetti. Bunlar arasında tüm dünyaca ünlü David Guetta ve Calvin Harris gibi isimler de var.

    Siber suçlular artık sevilen DJ'leri kullanıyor!

    Gece hayatı değişime uğruyor. DJ’ler ve menajerleri faaliyetlerini sürdürmek için yeni fikirler arıyor. Örneğin, 23 Mart’ta düzenlenmesi gereken Ultra müzik festivali internete taşındı. Bir hafta sonu boyunca yapılan bir dizi yayınla gerçekleşen etkinlikte ünlü DJ’ler hiçbir özel hazırlık olmadan evlerinden canlı müzik yaparak modern müzik tutkunlarına ulaştı. İnsanların evlerinden çıkmadığı bu dönemde daha olumlu düşünmelerine ve morallerini yükseltmelerine yardımcı olan bu tür etkinliklere katılanların sayısı önemli ölçüde arttı.

    Arkadaş buluşmaları gibi günlük faaliyetlerin de artık internet üzerinden gerçekleşmesiyle son haftalarda internet trafiğinde büyük bir artış yaşandı. İnternette daha fazla vakit geçirme eğilimi, internet hızını etkileyebiliyor. Bu da yayın kalitesini düşürüp bekleme ve yükleme sürelerini artırabiliyor. Bundan kaçınmanın bir yolu da istediğiniz müziği indirip çevrim dışı dinlemek. Yayınları düzgün bir şekilde izleyemediğinizde bu yöntem iyi bir çözüm sunuyor. Ancak bunu yaparken müziğin kaynağına dikkat etmemek hoş olmayan sonuçlar doğurabilir.

    DJ Mag Top 100 DJ listesini inceleyen Kaspersky araştırmacıları, internetten elektronik müzik indirirken çok dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu. Araştırmada David Guetta, Alan Walker, Dj Snake, Calvin Harris ve Martin Garrix’in siber suçlular tarafından en çok kullanılan isimler olduğu belirlendi. Elektronik müzik tutkunlarından yararlanmak isteyen siber suçlular bu isimleri zararlı dosyaları yaymak için kullanıyor.

    Bu dosyalarda reklam yazılımlarından Truva atlarına kadar birçok farklı tehdit türü yer alıyor. Bunlar verileri yok etmek, engellemek, değiştirmek veya kopyalamak ya da bilgisayarların ve ağların performansını düşürmek için kullanılabiliyor.

    Araştırmada David Guetta’nın popülerliği açıkça görülebiliyor. DJ Mag dergisine göre Guetta, on üç yıldır en popüler ilk 10 DJ sıralamasında yer alıyor ve Kid Cudi ve Nicki Minaj gibi ünlü şarkıcılarla yaptığı çalışmalarla daha da tanınır hale geldi.

    Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Anton Ivanov, “İnsanlar evde daha çok vakit geçirmeye başladıkça daha fazla içerik tüketir oldular. Yayınlar veya çevrim içi hizmetler üzerinden müzik dinlemenin bir zararı yok fakat sevilen şarkıları cihazlara indirirken dikkatli olmak gerek. Yaptığımız araştırma zararlı yazılımların bu tür dosyalara gizlenebildiğini gösterdi. Kullanıcılar, olası tehditlerden korunmak için ek önlemler almaya özen göstermeli.” dedi.

    Kaspersky, bu zararlı dosyaları şu isimlerle tespit ediyor:

    • HEUR:Trojan.Script.Generic:
    • UDS:DangerousObject.Multi.Generic
    • Trojan.Win32.Agentb.bqyr
    • not-a-virus:HEUR:AdWare.AndroidOS.Agent.f
    • HEUR:Trojan.Win32.Generic

    En sevdiğiniz elektronik müzik sanatçılarını dinleyerek rahat vakit geçirmek için Kaspersky’nin şu önerilerini uygulayabilirsiniz:

    Sanatçının son albümlerinin ve parçalarının adlarını iki kez kontrol edin. Dosya adı şüpheli görünüyorsa veya şarkıyı daha önce hiç duymadıysanız indirmeyin.

    Çevrim içi dinlemek amacıyla müzik indirmek için Spotify veya Audiomack gibi güvenilir kaynaklardan yararlanın.

    Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BİM aktüel katalog hakkında bilinmesi gerekenler! BİM indirimleri 22 Nisan Çarşamba!

    BİM aktüel katalog hakkında bilinmesi gerekenler! BİM indirimleri 22 Nisan Çarşamba!

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Tatlı Dil Yılanı Deliğinden Çıkarır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Sıradaki Haber