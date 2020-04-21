SteelSeries, sınırlı üretim yeni Cyberpunk 2077 kulaklık koleksiyonunu tanıttı

SteelSeries, Cyberpunk 2077 dünyasından ilham alan yeni Cyberpunk 2077 kulaklık koleksiyonunu görücüye çıkardı. Cyberpunk 2077'nin resmi ses ortağı olan SteelSeries, CD PROJEKT RED ile iş birliği içinde yeni bir kulaklık koleksiyonu tasarladı. Koleksiyon, Xbox Johnny Silverhand Edition için Arctis 1 Wireless, Arctis 1 Wireless Netrunner Sürümü ve Night City esinlenen üç yeni Arctis Pro aksesuar paketi olan Arasaka, Militech ve Kang Tao’yu içeriyor.

Cyberpunk 2077 koleksiyonun her ürünü oyundan detaylar taşıyor

Tüm oyun dünyasında uzun zamandır beklenen Cyberpunk 2077 oyununun bu özel sınırlı üretim SteelSeries serisi, oyuncular için büyük bir sürpriz olacak. Her bir detayı oyundan alınan bu özel koleksiyon tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de sınırlı üretim olarak satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Xbox Johnny Silverhand Edition’a Özel Arctis 1 Wireless

Xbox Johnny Silverhand Edition için tasarlanan Arctis 1 Wireless kulaklık, Cyberpunk 2077'nin resmi kulaklığı olacak. Night City şehrinin en meşhur asi çocuğu ve onun sanal savaşından esinlenen Arctis 1 Wireless Johnny Silverhand Edition, Cyberpunk 2077'nin sürükleyici ses deneyimini ve modern dünyasını deneyimlemek için oyuncuların beğenisine sunuyor. Johnny Silverhand Edition, Xbox için Arctis 1 Wireless yeni ürününün lisanslı versiyonu olarak oyuncularla buluşacak.

Xbox için tasarlanan Arctis 1 Wireless, diğer platformlar için olan Arctis 1 Wireless ile aynı USB-C bağlantısına sahip 4'ü 1 arada özellikli kablosuz kulaklık özelliği ile dikkat çekiyor. Ancak yeni donanım kilidinde, kullanıcıların Xbox One ve diğer USB özellikli platformlar arasında geçiş yapmalarına imkan veren bir anahtar bulunuyor. Xbox, PC, Switch ve Android platformların ultra düşük gecikmeli bağlantı için SteelSeries'in kanıtlanmış kayıpsız 2.4GHz kablosuz teknolojisi ile de kullanılabiliyor. Ayrıca, eleştirmenler tarafından beğenilen Arctis 9X ile aynı yüksek performanslı hoparlör sürücülerine sahip ve her ayrıntıyı ortaya çıkaran Arctis’in onaylanmış ses kalitesini oyunculara sunuluyor.

Xbox Johnny Silverhand Edition için Arctis 1 Wireless, Türkiye’de 900 TL ile 1000 TL fiyat aralığında satışa sunulacak. Xbox için Arctis 1 Wireless'ın lisanssız sürümünün ise bu baharda piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Arctis 1 Wireless Netrunner Edition

Arctis 1 Wireless Netrunner Edition, gerçek dünyada yer alan Net kaplama oyun içi özelliğinden esinleniyor. Arctis 1 Wireless gibi, PS4, PC, Nintendo Switch ve Android platformlarında ultra düşük gecikme süresi bağlantısı için kayıpsız 2.4GHz kablosuz bağlantı sağlayan bir USB-C kilidi özelliği ile ön plana çıkıyor. Ayrıca, Xbox denetleyicilerine veya 3,5 mm bağlantısına sahip başka bir cihaza kolayca takmak için 3,5 mm kablo eklenmesi ile ek esneklik sağlıyor. Bu ürün de 900 TL ile 1000 TL fiyat aralığında oyunculara sunulacak.

Arasaka, Militech ve Kang Tao Arctis Pro Aksesuar Paketi

SteelSeries, iki yeni kulaklık setine ek olarak, Arctis Pro kulaklıkları için üç büyük Cyberpunk 2077 aksesuar paketi olan Arasaka, Militech ve Kang Tao’yu da pazara sunuyor. Paketler, Cyberpunk 2077 kafa bandı ve iki yeni manyetik kulak plakasını içeriyor. Bu aksesuarlar ise Arctis Pro, Arctis Pro + GameDAC ve Arctis Pro Wireless ile uyumlu olacak.