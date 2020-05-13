Teknoloji ile evdeyken formda kalmanın ipuçları

Evdeyken formda kalmak herkes için zor olsa da elbette mümkün. Kendi vücut ağırlığınızı kullanarak yapacağınız egzersizler, temel ev aktiviteleriniz, bünyenize uygun bir diyet ve akıllı bir asistanla yaza fit bir şekilde girebilirsiniz.

Yeme alışkanlığınızı düzenleyin

Evde daha uzun süre kalmak, buzdolabını daha sık ziyaret etmek yanlış yeme alışkanlıklarına yol açabilir. Bundan kaçınmaya çalışın ve diyetinizin mevcut fiziksel aktivite seviyesine bağlanması gerektiğini unutmayın. Günlük olarak çok aktif değilseniz ve evde kalmak daha az hareket etmenize sebep oluyorsa, daha az kaloriye ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

Diyet sadece miktar (kalori) değil, aynı zamanda kalite ile de ilgilidir: Tatlılar, cipsler, şekerli içecekler ve alkol gibi besin değeri çok az olan yiyeceklerden kaçının.

Temel fiziksel aktiviteler de egzersizler kadar önemli

Günlük rutininizde bulunan fiziksel aktiviteler, en az egzersiz yapmak kadar önemlidir. Kalori dengesinde gün boyunca yürüyüş yapma, yemek pişirme, merdiven çıkma ve çocuklarla oynama gibi tüm hareketler önemli roller üstlenir. Tüm bu küçük aktiviteler, egzersiz seansından bile daha etkili bir şekilde, günde 2.000 kalori yakmanıza neden olabilir.

HUAWEI WATCH GT 2e, kullanıcılar bir saat boyunca boşta kaldıklarında ayağa kalkmalarını isteyen bir stand-up hatırlatıcıya sahip. Stresi azaltmak ve formda kalmak için birkaç dakika yürüyün ve dinlenin.

Uykuyu ihmal etmeyin

Evde kalmanın dinlenme alışkanlıklarınızı bozmasına izin vermeyin. Uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığımız, yaşam kalitemiz ve tüm vücudumuzun genel sağlık durumu için gereklidir. Kaliteli dinlenme, hormon dengesinin korunmasına yardımcı olur ve bağışıklık sistemini destekler. Uzmanlar tarafından günde en az 7-8 saat uyku tavsiye edilir. Eksikliği kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet ve obezite riskini artırabilir.

Huawei Watch GT 2e'deki HUAWEI TruSleep 2.0, uyku kalitesini takip etmek için ideal bir araç. Akıllı saat, gerçek zamanlı kalp atış hızı izlemeyi, uyku sırasında nefes almayı ve uyku skorunu destekler. Buna ek olarak, gece uyku süresi, derin uyku oranı, hafif uyku oranı, hızlı göz hareketi uykusu, derin uyku süresi, uyanma sayısı, nefes kalitesi, kapsamlı uyku izleme ve analizi dahil olmak üzere uyku kalitesi raporu sağlar.

Yürüyüşe çıkın

Günde en az 10.000 adım atmayı hedeflemeniz önerilir. Evde kalırken bu sayıya ulaşmak imkansız mı? Daha zor olduğu kesin; ama bunu yapmanın da püf noktaları var. Örneğin, tuvalete giderken veya kahve yaparken fazladan birkaç adım daha atabilirsiniz. Bu tarz aktivitelerde 50 adıma kadar çıkın, böylece tuvalete bile günde en az 10 kez giderseniz 500 adıma ulaşırsınız. Elbette mümkünse kısa bir yürüyüşe çıkın.

Huawei Watch GT 2e, günlük adım sayınızı, yakılan kalori miktarını ve kaç kez durduğunuzu kaydedecektir.

Vücut ağırlığınızla egzersiz yapın

Evde yapılan egzersizler, fitness salonundaki egzersizlerle aynı etkilere sahip olabilir. Koçla çevrimiçi antrenman yapmak istemiyorsanız, bunu kendiniz yapın:

Gereksiz yaralanmalardan kaçınmak için düzgün bir şekilde ısınmayı unutmayın. Isınma hareketleri sadece 10 dakikanızı alır ve vücut sıcaklığını yükseltip sakatlanmaları engellemek için olmazsa olmazdır. Tüm kaslar, tendonlar, eklemler ve bağlar onları daha elastik hale getirmek için doğru harekete ihtiyaç duyar. Egzersiz sırasında tüm dolaşım sistemi "daha yüksek devirlere" atlar.Şınav, squat, plank, dağ tırmanış hareketi gibi sadece vücut ağırlığınızla yapabileceğiniz birçok egzersiz bulunuyor.

Farklı zorluk derecelerinde en az beş egzersiz seçin (daha kolay egzersizlerle başlamalısınız). Egzersiz için farklı grup kaslarını hedefleyin. 2-3 seriden oluşan egzersiz yapın ve etkili olması için en az 20 dakika sürmesine dikkat edin. Egzersiz çalışmalarınızın kalıcı etkilerini hissetmek için haftada en az 3 kez yapmalısınız.

Kendiniz için en iyi olanı keşfedin

Farklı egzersiz türleriyle denemeler yapın. Belki size uygun en iyi aktivite dans etmek, belki de bir yoga insanısınız. Evde kaldığımız şu süreç, kendinizi keşfetmeniz için de harika bir fırsat.

Hangi spor etkinliğini seçerseniz seçin, Huawei Watch GT 2e, çok çeşitli 100 spor için izleme işlevi sunar. Orijinal 15 spor moduna ek olarak, 85 özelleştirilmiş spor izleme modu vardır. Çevreyi keşfedin ve yeni sporları denemek için ilham alın. Watch GT 2e, her egzersiz için saat, egzersiz süresi, kalori, kalp atış hızı, egzersiz sonuçları, iyileşme süresi ve diğer dahili verileri kaydeder. Ayrıca sadece bir düğmeye tıklayarak, sosyal ağ platformlarında paylaşmak için bir grafik oluşturabilirsiniz. 85 özelleştirilmiş spor izleme modu; ekstrem sporları, fitness, su sporları, top oyunları, kış sporları, hip-hop dansı, kaya tırmanışı, yoga, bale ve boks gibi sporları içeriyor.