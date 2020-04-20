TP-Link 20 bin mAh'lık powerbank tanıttı!

TP-Link, çok güçlü yeni powerbank modelini satışa sundu. TL-PB20000 model adlı powerbank, güçlü kapasitesi ile aynı anda iki cihazı birden şarj edebiliyor. Bu kadar güçlü pil kapasitesine karşın, Li-polimer pil kullandığı için hafif ve ince bir tasarıma sahip. Bu sayede taşıması da daha kolay.

20 bin mAh kapasiteli TL-PB20000’de akıllı şarj özellikli çift giriş yer alıyor. Her iki giriş 2.1A güç çıkışına sahip olduğundan cihazları çok daha hızlı şarj edebiliyor. TP-Link’in akıllı şarj teknolojisi sayesinde bu girişler, bağlanan cihazları tanıyor ve onlara uygun güç sağlıyor. Böylece büyük pil kapasitesine sahip olan tablet bilgisayarlardan küçük pil kapasiteli giyilebilir akıllı ürünlere değin çok geniş bir yelpazede cihazı güvenle şarj edebiliyor.

Üstün Li-polimer pilin avantajları, yeni powerbank’te!

TP-Link’in yeni powerbank’ı, Li-polimer pilin avantajlarını kullanıcılara sunuyor. Bu pil sayesinde hem ince ve hafif hem de daha güvenli bir powerbank elde ediliyor. Li-ion pile kıyasla daha şık ve ince bir taşınabilir şarj birimi oluşuyor. Bu kadar yüksek kapasitede bile elde rahat kavranan ve her yere kolayca taşınan bir powerbank’a sahip olunuyor. TL-PB20000, sık seyahat eden ve aynı anda birden fazla cihazı şarj etme ihtiyacı olanlar için vazgeçilmez bir yol arkadaşı niteliğinde.

Evrensel uyumluluğa sahip olan TL-PB20000, iOS, Android, Windows ve diğer USB’den şarjlı dijital cihazların çoğunu şarj edebiliyor. Tam kapasite dolu haldeyken cihazları birkaç kez şarj edebilecek kapasitede. Örneğin, iPhone XS ve Samsung Galaxy S9’u 4.8 kez, iPad Mini 4’ü ise 2.8 kez şarj edebiliyor. Üstelik şarj işlemi çok daha kısa sürede gerçekleşiyor. iPhone XS’i bir saatte yüzde 80 şarj edebilme yeteneğine sahip. Cihazları şarj ederken aynı anda powerbank’ı şarj etmek de mümkün. TL-PB20000’nin kendisi de 2.1A Turbo Şarj özelliği sayesinde çok daha kısa sürede tam kapasiteye ulaşabiliyor.

TP-Link’in diğer powerbank’ları gibi son derece güvenli olan TL-PB20000, aşırı akım, kısa devre, yüksek voltaj, aşırı şarj ve aşırı deşarj, aşırı ısınma gibi olumsuzluklardan cihazları koruyor. Bu sayede hem powerbak hem de şarj ettiği cihazlar güvenle güç depolayıp, uzun süre kullanılabiliyorlar. TL-PB20000 powerbank’ın tavsiye edilen satış fiyatı ise 31,50 USD olarak açıklanıyor. Yani yaklaşık olarak 215 lira fiyat etiketine sahip olacak.