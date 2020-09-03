Yandex Çeviri Nasıl Kullanılır, Özellikleri Nelerdir? Yandex Çeviri Servisinin Desteklediği Diller

Metin ya da web sayfalarının farklı dillerden çevrilmesi amacı ile kurulmuş olan yandex çeviri pek çok farklı dil seçenekleri ile kullanıcıların isteklerine karşılık vermektedir. Sesli çeviri özelliğinin yanı sıra özel ekran klavyesi de bulunuyor.



Yandex Çeviri Nasıl Kullanılır?



Yandex çeviriyi bilgisayar üzerinden kullanmanın mümkün olduğu kadar, özel uygulama sayesinde Play Store uygulamasını indirerek de kullanabilirsiniz. Bilgisayar kullanımı için arama motoruna yandex çeviri yazabilir ve karşınıza ilk çıkanı tıklayabilirsiniz. Bu işlemin ardından karşınıza gelecek olan kısımda internet site adresini yazabilir veya bir metin girerek, çevirmesini istediğiniz dilleri seçebilir ve sonuçları saniyeler içinde alabilirsiniz.



Yazı yazmak ile uğraşmadan sitede bulunan sesli giriş simgesine tıklamanız ve sonrasında cihazınızın mikrofonu yardımı ile sesli şekilde çevrilmesini istediğiniz kelimeleri söyleyerek de kaliteli çeviri hizmetinden faydalanabilirsiniz. Kaynak metin dili kısmında girecek olduğunuz ana metin dili, yanındaki çeviri dili kısmında ise çevrilecek olan dili göreceksiniz.



Yandex Çevirisi Servisinin Desteklediği Diller



İnternet ortamında yapılacak yabancı kişiler ile sohbetlerde, ödev hazırlama işlemlerinde, ticari amaçlı çevirilerde, oyunlarda bulunan yabancı terimlerde ya da pek çok farklı işlemlerde yabancı dil çevrimleri önemlidir. Bu neden ile birlikte kullanıcılar için çeviri hizmeti sunan Yandex, Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere çok sayıda farklı dil çevirilerini gerçekleştiriyor. Tek seferde yaklaşık 10 bin kelimeye kadar hızlı şekilde çeviri hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Bilgisayar ya da özel mobil uygulama üzerinden sunulan Yandex çeviri hizmetlerinde bulunan dil çeşitleri toplamda 99 adet olarak görülmektedir. Yandex çeviride desteklenen diller şunlardır:



Afrikanca, Almanca, Amharca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Baskça, Başkurt’ça, Batı Mari Dili, Belarusça, Bengalce, Birmanca, Boşnakça, Bulgarca, Ceva Dili, Çekçe, Çince, Çavuşça, Danca, Elfçe, Endonezce, Ermenice, Esperanto, Estonca, Farsça, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Gal Dili, Galiçya’ca, Gucaratça, Gürcüce, Haiti Dili, Hırvatça, Hintçe, İbranice, İngilizce, İrlandaca, İskoç’ça, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, İzlandaca, Japonca, Kannada dili, Katalanca, Kazakça, Kırgızca, Korece, Latince, Lehçe, Letonca, Litvanca, Macarca, Makedonca, Malayca, Maltaca, Norveççe, Moğolca, Özbekçe, Portekizce, Romence, Rusça, Sırpça, Slovakça, Slovence, Tatarca, Ukraynaca, Türkçe, Yakutça ve Yunancadır.