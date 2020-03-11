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    HaberlerTeknoloji Haberleri Yapay güneş icat edildi!
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    11.03.2020 - 15:41 |

    Yapay güneş icat edildi!

    Gelişen teknoloji ile birçok şeyin yapay hali hayatımızda yer almaya başladı. Çinliler ise bu durumu biraz daha öteye götürerek yapay güneş olarak tanımlanan bir cihaz icat etti. Hatta bu yapay güneşin kurulumunu da tamamladılar. Detaylar haberimizde...

    Yapay güneş icat edildi!

    Moblobi.com

    Sosyal medya: @Moblobi

    Son dönemde Çin ile ilgili çıkan haberlerin pek çoğu Corona virüsü ile alakalı olsa da; Çin'in teknoloji konusundaki atılımları özellikle yapay zeka konusundaki yatırımları oldukça fazla. Yapay insanlar, yapay organlar ve hatta yapay etlerden sonra yapay güneş hayatımıza girdi.

    Yapay güneş ile daha temiz ve ucuz enerji sağlanacak!

    Çin'de geliştirilen bu yapay güneş aslında bir füzyon cihazı. Bu reaktör gelecekte çok  daha ucuz ve çok daha temiz bir enerji kaynağı olmayı hedefliyor. Yapay güneş reaktörü tıpkı bir güneş gibi ısınıyor. Hatta ısısı güneşten çok daha sıcak. Güneşten yaklaşık 13 kat daha fazla ısınıyor. 200 milyon santigrat dereceye ulaşıyor.

    Reaktör her ne kadar yapay güneş görevi görecek olsa da işleyiş sistemi gerçek güneşteki füzyon işleminden biraz daha farklı. Hatta bu füzyon cihazın işleyişinde güneşin tam tersi olan bir sistem söz konusu. Sözkonusu yöntemle sayesinde çok daha az miktarda toksik artık oluşuyor. Böylece daha ucuz ve temiz enerji kaynağı oluşturulmuş oluyor.

    Yapay güneş projesi üzerinde halen çalışmalar sürüyor. Tamamlanmasının ise 2025 yılını bulacağı öngörülüyor. Bu çalışmalar bize gelişen teknoloji ile  kendimize yaşayacak yeni dünyalar ararken; bir yandan da dünyamızdaki doğal kaynakları daha verimli kullanmak için yeni yollar aradığımızı da gösteriyor. Doğal yaşama destek olan bunun gibi yeni teknoloji haberleri dünyamız için yeni bir umut oluyor.

    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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