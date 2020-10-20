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    20.10.2020 - 06:48 |

    Türkiye genelinde internet kesintisi yaşandı! İşte sebebi...

    Türkiye'de bazı bölgelerde internet erişim sorunu gözlemlendi. Bazı internet servis sağlayıcıların kullanıcıları, internete erişimde kesinti yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

    Türkiye genelinde internet kesintisi yaşandı! İşte sebebi...

     

    Kullanıcılar Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet hizmetlerinde aksama olduğunu aktardı.

    Türk Telekom'un web sitesindeki duyuruda kesintinin "planlı çalışmadan" kaynaklandığı ve 5 saat sürmesinin beklendiği belirtildi.

    Planlı çalışma kapsamında internet kesintisi yaşanacak iller Sivas, Samsun, Adıyaman, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Antalya, Burdur, Kayseri ve Trabzon olarak bildirildi.

    Açıklama kısmında "Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir." denildi.

    Kendilerine önceden uyarı gitmediğini söyleyen kullanıcılarsa kesintilere sosyal medyada tepki gösterdi.

    Ticaret Bakanlığı geçen ay yaptığı açıklamada, abone olunan internet ve yayın platformu hizmetlerinde bakım ve onarım gibi nedenlerle kesinti yapılmadan 48 saat önce aboneye bilgi verilmesi gerektiğini belirtmişti. (BBC Türkçe)

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