Ünlü otomotiv devi iflasın eşiğinden dönmüş

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, en çok satan modelleri Model 3 Sedan’ın piyasaya sürülmesi sürecinde bir ay daha aksilik yaşansaydı iflas edeceklerini anlatan bir tweet attı.

Musk’ın anlatımına göre geliştirmesi ve üretimi 2 yıl süren Model 3 Sedan, olabilecek her aşamada devasa sıkıntılar yaşadı ve üretim süreci için belirlediği hedeflerin neredeyse hiçbirini tutturamadı. Bu süreçte büyük nakit kaybına uğrayan firma, iflas etmenin eşiğine kadar geldi:

Firma için bunların hepsi geçmişte kaldı. Tesla’nın hisselerinin değeri sadece bu yıl içinde %400 arttı.