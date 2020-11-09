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    09.11.2020 - 15:56 |

    Ünlü otomotiv devi iflasın eşiğinden dönmüş

    Tesla, günümüzün en değerli ve en çok kâr eden otomobil üreticilerinden biri. Ancak firma, çok kısa bir süre önce iflasın eşiğinden dönmüş.

    Ünlü otomotiv devi iflasın eşiğinden dönmüş

    Tesla’nın CEO’su Elon Musk, en çok satan modelleri Model 3 Sedan’ın piyasaya sürülmesi sürecinde bir ay daha aksilik yaşansaydı iflas edeceklerini anlatan bir tweet attı.

    Musk’ın anlatımına göre geliştirmesi ve üretimi 2 yıl süren Model 3 Sedan, olabilecek her aşamada devasa sıkıntılar yaşadı ve üretim süreci için belirlediği hedeflerin neredeyse hiçbirini tutturamadı. Bu süreçte büyük nakit kaybına uğrayan firma, iflas etmenin eşiğine kadar geldi:

    Firma için bunların hepsi geçmişte kaldı. Tesla’nın hisselerinin değeri sadece bu yıl içinde %400 arttı.

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