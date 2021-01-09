WhatsApp, uygulama maÄŸazalarÄ±nda kan kaybediyor

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Apple'Ä±n uygulama maÄŸazasÄ± olan App Store'da, TÃ¼rkiye'de en Ã§ok indirilen mesajlaÅŸma uygulamalarÄ± arasÄ±nda ilk sÄ±rada "Telegram Messenger" yer aldÄ±. Ä°kinci sÄ±rada, Tesla ve SpaceX Ãœst YÃ¶neticisi Elon Musk'Ä±n WhatsApp'a karÅŸÄ±lÄ±k Ã¶nerdiÄŸi "Signal" uygulamasÄ± bulunurken, WhatsApp Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±raya geriledi. WhatsApp'Ä±n hemen ardÄ±ndan TÃ¼rk mÃ¼hendisleri tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen yerli anlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamasÄ± BiP listenin Ã¼st sÄ±ralarÄ±nda kendisine yer buldu.

Android'in uygulama maÄŸazasÄ± Play Store'da da en Ã§ok indirilen mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram Messenger oldu. WhatsApp, Play Store'da ikinciliÄŸe gerilerken, onu yerli uygulama BiP takip etti.

WHATSAPP "Ã‡Ä°FTE STANDART" UYGULUYOR

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik Ä°lkesi"ni gÃ¼ncellemiÅŸ ve kullanÄ±cÄ±larÄ±na gÃ¼ncellenen ilkeleri kabul etmeleri iÃ§in bildirim yollamÄ±ÅŸtÄ±. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birÃ§ok verinin Facebook'a ait ÅŸirketlerle paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± iÃ§eren yeni koÅŸullarÄ±n onayÄ± iÃ§in kullanÄ±cÄ±lara 8 Åžubat'a kadar sÃ¼re vermiÅŸti. WhatsApp, yeni koÅŸullarÄ±n kabul edilmemesi durumunda uygulamanÄ±n kullanÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

WhatsApp, bu kararÄ±na iliÅŸkin kullanÄ±cÄ±lardan yoÄŸun eleÅŸtiri almasÄ± Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Avrupa BÃ¶lgesi" kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n bu gÃ¼ncellemeden etkilenmeyeceÄŸini, bu bÃ¶lgedeki kullanÄ±cÄ±larÄ±n verilerinin Facebook ÅŸirketleriyle paylaÅŸÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

WhatsApp'Ä±n sitesinde yer alan bilgilere gÃ¶re, Avrupa BÃ¶lgesi olarak isimlendirilen Ã¼lkeler arasÄ±nda sadece Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼lkeleri yer alÄ±yor. Bu nedenle TÃ¼rkiye'deki kullanÄ±cÄ±larÄ±n WhatsApp kullanÄ±mÄ±na devam etmesi iÃ§in 8 Åžubat'a kadar gÃ¼ncellenen koÅŸullara onay vermesi gerekiyor.

Uzmanlar, AB Ã¼lkelerinin bu dÃ¼zenleme kapsamÄ±na alÄ±nmamasÄ±nÄ±n "Ã§ifte standart" olduÄŸunu, veri gÃ¼venliÄŸine yÃ¶nelik sert yaptÄ±rÄ±mlar iÃ§eren yasal dÃ¼zenlemeler nedeniyle WhatsApp'Ä±n AB Ã¼lkelerine karÅŸÄ± "temkinli" yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

YERLÄ° UYGULAMA BÄ°P'E Ä°LGÄ°DE CÄ°DDÄ° ARTIÅž

WhatsApp'Ä±n kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± gÃ¼ncellenen koÅŸullarÄ± kabul etmeye zorlamasÄ±yla birlikte, TÃ¼rkiye'deki kullanÄ±cÄ±larÄ±n yerli mesajlaÅŸma uygulamasÄ± BiP'e ilgisinde ciddi artÄ±ÅŸ oldu. Turkcell'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, bir gÃ¼nde 100 bin kiÅŸi BiP'i cep telefonlarÄ±na yÃ¼kledi.

TÃ¼m verilerin yÃ¼ksek gÃ¼venlikli ÅŸifreleme ile kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BiP; HD sesli ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ arama, 100'den fazla dilde anlÄ±k Ã§eviri gibi Ã§ok sayÄ±da Ã¶zelliÄŸi kullanÄ±cÄ±lara sunuyor. BiP'in aylÄ±k 10 milyonun Ã¼zerinde aktif kullanÄ±cÄ±sÄ± bulunuyor. BiP Ã¼zerinden 2020 yÄ±lÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 140 milyar mesaj gÃ¶nderildi ve uygulamada yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin toplamÄ± 2,5 milyar dakikaya ulaÅŸtÄ±.

Turkcell Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat Erkan, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kullanÄ±cÄ±larÄ±n en Ã§ok Ã¶nem verdiÄŸi konularÄ±n baÅŸÄ±nda kiÅŸisel verilerinin gÃ¼venliÄŸinin geldiÄŸini belirterek, "BiP Ã¼zerinden gelen tÃ¼m verileri, TÃ¼rkiye'deki veri merkezlerimizde gÃ¼venle saklÄ±yoruz. BiP ile teknoloji dÃ¼nyasÄ±nda her zaman fark yaratan Ã¶ncÃ¼ yetenekleri kullanÄ±cÄ±larÄ±mÄ±zla buluÅŸturuyor ve bu Ã¶zellikleri sÃ¼rekli geliÅŸtiriyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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