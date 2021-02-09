WhatsApp'a yeni özellik: Video gönderirken rahatsız eden seslere son!

WhatsApp yeni kazanacağı özellikle birlikte kullanıcıların rahatsız olduğu konuya odaklanıyor. Sessiz video özelliği ile kullanıcılar video gönderirken, arka plan seslerini kapatabiliyor. Bu özellik temelde kullanıcıların birbirine video göndermeden önce sessize almasına dayanıyor. Bu noktada sessiz video olarak adlandırılan özellik, kullanıcıların birbirine video gönderirken daha özgür olmasını sağlıyor.

Uygulamaların beta süreçlerindeki özellikleri keşfetmesiyle bilinen WABetaInfo tarafından bulunan bu özellik, şu anda Google Play Beta programında yer alan kullanıcılara sunuluyor. Gönderilecek videonun sesini kaldırmayı sağlayan özellik 2.21.2.13 beta güncellemesiyle karşımıza çıkıyor.

WHATSAPP 2 MİLYARLIK KULLANICISINA YENİ ÖZELLİKLER GETİRİYOR

Eğer uygulamanın beta sürümünü kullanıyorsanız, güncellemeyi yaptığınızda özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz. Özelliği kullanmanın da oldukça kolay olduğu aktarılıyor. Kullanıcıların karşısına video gönderirken minik bir düzenleme ekranı çıkıyor. Burada alt kısımda bulunan ses işaretine tıklandığında ses kaldırılabiliyor.

2 milyar aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan WhatsApp sessiz video özelliğini şu anda yalnızca Android kullanıcıları için beta testlerine soktu. Özellik aktif edildikten sonra kullanılabiliyor. Mute Video alarak da karşımıza çıkan özellik, bütün beta kullanıcıları için sunulmuyor ancak ilerleyen günlerde daha fazla kişinin karşısına çıkacak.