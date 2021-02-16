BİST1.5700.49EURO8.43-0.21USD6.93-0.47ALTIN404.43-0.69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    Haberler Teknoloji Haberleri Windows 7 desteğinin kesilmesinin ardından göç dalgası başladı
    ABONE OL
    16.02.2021 - 14:32 |

    Windows 7 desteğinin kesilmesinin ardından göç dalgası başladı

    Dünya geneline bakıldığında halen Windows 7 kullanan sayısı oldukça yüksek. Buna rağmen yeni ortaya çıkan raporlara göre, göç dalgası başladı. Kullanıcılar 2020 yılının ocak ayında güncelleme desteğinin kesileceğini öğrenmiş ve o günden itibaren Windows 10’a geçmeye başlamıştı.

    Windows 7 desteğinin kesilmesinin ardından göç dalgası başladı

    WCCFTech tarafından yayımlanan bir rapora göre, Microsoft Windows 7 desteğini 10 yıl boyunca devam ettirmişti.

    Teknoloji devi tarafından resmi rakamlar paylaşılmasa da NetMarketShare'den gelen veriler, her 4 bilgisayardan 1'inin hala Windows 7’yi çalıştırdığı söylendi.

    Microsoft, daha önce Windows 7 kullanıcıları için ücretsiz yükseltme teklifi sunmuştu. Şirket bu teklifi de geçen yıl sonlandırdıktan sonra, yeni bir yükseltme dalgası gözlemledi.

    Eski sürümü çoğunlukla devlet daireleri veya resmi kurumlar kullanıyor

    Yani şu anda desteklenmeyen Windows sürümünü güncelleyen bir dizi kullanıcı bulunuyor. Şirket geçen ay konu hakkında açıklama yapmış ve OEM gelirlerinin artış gösterdiğini söylemişti.

    NetmarketShare tarafından paylaşılan diğer bilgiler arasında şu anda tüm cihazların en az yüzde 20'sinin hala Windows 7 ile çalıştığı da var. Bu cihazların ise büyük bir çoğunluğunun devlete bağlı resmi kurumlar olduğu da belirtiliyor.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Kocaeli'de yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı!

    Son dakika... Kocaeli'de yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı!

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

    Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

    Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

    Bugün kandil mi, ne kandili? Kandil tarihleri 2021 Diyanet takvimi

    Bugün kandil mi, ne kandili? Kandil tarihleri 2021 Diyanet takvimi

    Sıradaki Haber