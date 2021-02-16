Windows 7 desteğinin kesilmesinin ardından göç dalgası başladı

WCCFTech tarafından yayımlanan bir rapora göre, Microsoft Windows 7 desteğini 10 yıl boyunca devam ettirmişti.

Teknoloji devi tarafından resmi rakamlar paylaşılmasa da NetMarketShare'den gelen veriler, her 4 bilgisayardan 1'inin hala Windows 7’yi çalıştırdığı söylendi.

Microsoft, daha önce Windows 7 kullanıcıları için ücretsiz yükseltme teklifi sunmuştu. Şirket bu teklifi de geçen yıl sonlandırdıktan sonra, yeni bir yükseltme dalgası gözlemledi.

Eski sürümü çoğunlukla devlet daireleri veya resmi kurumlar kullanıyor

Yani şu anda desteklenmeyen Windows sürümünü güncelleyen bir dizi kullanıcı bulunuyor. Şirket geçen ay konu hakkında açıklama yapmış ve OEM gelirlerinin artış gösterdiğini söylemişti.

NetmarketShare tarafından paylaşılan diğer bilgiler arasında şu anda tüm cihazların en az yüzde 20'sinin hala Windows 7 ile çalıştığı da var. Bu cihazların ise büyük bir çoğunluğunun devlete bağlı resmi kurumlar olduğu da belirtiliyor.