Bir program veya dosyayı yüklerken veya güncelleştirirken bazen hatalar oluşabilir. Windows işletim sisteminin belirtilen aygıta veya dosyaya erişemediği hatası pek çok kişi tarafından karşılaşılır.



Windows Belirtilen Aygıta Yola veya Dosyaya Erişemedi Hatası Çözümü Nedir?



Windows işletim sisteminde bazı programları başlatırken veya yüklerken, Windows dosyaya erişemedi hatası oluşabilir. Bu durumda başlatılmak isteyen dosya veya program açılmaz. Bunun pek çok çözümü bulunmaktadır. Çözüm yolları şu şekilde açıklanabilir;



1) Bu hatanın çözümü için yapılacak ilk yöntem dosya ve klasörlerin izinlerini denetlemektir. İzinler dosyaya erişilip erişilemeyeceğini belirleyen kurallardır. Dosya ve klasörlerin izinlerini denetlemek için şu adımlar izlenmelidir:



- Açılması istenen dosyanın üzerinde sağ tıklanmalıdır. Ardından özellikler bölümüne girilmelidir.

- Özelliklerde güvenlik sekmesine tıklanmalıdır.

- Grup ya da kullanıcı adı altında sahip olunan izinler görüntülenir.

- Ardından düzenle seçeneğini seçip gereksinim duyulan izinlerin önündeki onay kutucuğu işaretlenmelidir.

- Tamam seçeneği tıklanmalıdır



2) Kısayol, yükleme, ağ bağlantılı ya da taşınabilir sürücü gibi kullanılabilir olmayan konuma erişilmesi çalışıldığında bu hata alınmaktadır. Windows'un erişemediği dosyaların yolunu denetleyerek konuma erişileceğinden emin olunmalıdır.



3) Erişilemeyen dosyalar silinmiş veya taşınmış ise bu hata alınabilir. Bunun çözümü için dosya konumuna göz atılmalıdır. Dosyanın bu konumda bulunduğundan emin olunmalıdır.



4) Bazı durumlarda dosyalar Windows tarafından engellenebilir. Bu sebeple bu hatalar alınabilir. Dosyanın engelini kaldırmak için şu adımlar takip edilmelidir:



- Engellenen dosyanın üzerinde sağ tıklayıp özellikler seçeneğine girilir.

- Genel sekmesinde engellemeyi kaldır seçeneği belirlenir.