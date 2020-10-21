85,65BİST1.2100.00EURO9.310.19USD7.85-0.16ALTIN484.460.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Xbox uygulamasıyla iPhone ve iPad üzerinde oyun keyfi
    ABONE OL
    21.10.2020 - 09:31 |

    Xbox uygulamasıyla iPhone ve iPad üzerinde oyun keyfi

    Microsoft’un Xbox uygulamasının iOS ve iPadOS güncellemesi yürürlüğe girdi, böylece artık Xbox One kullanıcıları oyunlarını bu cihazlar üstünden oynayabilecek. Yeni güncellemenin içinde uzaktan oynama seçeneği sayesinde Xbox One oyunlar iPhone ve iPadlerde oynanabilecek.

    Xbox uygulamasıyla iPhone ve iPad üzerinde oyun keyfi

    Uzaktan oynama seçeneği Microsoft’un xCloud hizmetinden farklı, bu hizmette oyunlar Xbox konsolundan değil direkt olarak sunucular üstünden oynanıyordu. Uygulama ise doğrudan kullanıcının Xbox oyun konsoluna bağlanacak.

    Uygulama Xbox One ve Xbox X / S serileri oyunlarını destekleyecek, eski Xbox 360 ve ilk Xbox konsollarının oyunları uygulama üstünden oynanamayacak.

    Uygulama, konsola kablosuz ağ ya da operatörünüzün internetini kullanarak bağlanabilecek, böylece kullanıcılar evlerinin dışında da konsollarındaki oyunları oynayabilecek. Uygulama üstünden bağlanıldığında Xbox açılacak ancak açılma sesini çıkarmayacak ya da çalıştığına dair ışığını yakmayacak, uygulamanın bağlantısı kesildiğinde de belli bir süre yeni bir şey yapılmadığında kendini kapatacak.

    Benzer bir güncelleme Xbox’ın Android uygulaması için kısa bir süre önce yayınlanmıştı ve iPhone ile iPad güncellemesi de birebir aynı özellikleri içeriyor. Uygulama ayrıca kullanıcıların oyun klipleri ve ekran görüntülerini de hızlı bir şekilde indirip paylaşmalarına olanak veriyor. Hatta konsolun belleğinin yönetilmesine ve oyunların silinmesine bile olanak sağlıyor.

    Uygulamaya gelen iOS güncellemesi, bir önceki güncellemeye kıyasla çok daha hızlı çalışmasını sağlıyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu: O, benim geleceğimi mahvetti

    Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu: O, benim geleceğimi mahvetti

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

    İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

    İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

    Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi

    Gençlerin kayalıklarda tehlikeli eğlencesi

    Sıradaki Haber