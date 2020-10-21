Xbox uygulamasıyla iPhone ve iPad üzerinde oyun keyfi

Uzaktan oynama seçeneği Microsoft’un xCloud hizmetinden farklı, bu hizmette oyunlar Xbox konsolundan değil direkt olarak sunucular üstünden oynanıyordu. Uygulama ise doğrudan kullanıcının Xbox oyun konsoluna bağlanacak.

Uygulama Xbox One ve Xbox X / S serileri oyunlarını destekleyecek, eski Xbox 360 ve ilk Xbox konsollarının oyunları uygulama üstünden oynanamayacak.

Uygulama, konsola kablosuz ağ ya da operatörünüzün internetini kullanarak bağlanabilecek, böylece kullanıcılar evlerinin dışında da konsollarındaki oyunları oynayabilecek. Uygulama üstünden bağlanıldığında Xbox açılacak ancak açılma sesini çıkarmayacak ya da çalıştığına dair ışığını yakmayacak, uygulamanın bağlantısı kesildiğinde de belli bir süre yeni bir şey yapılmadığında kendini kapatacak.

Benzer bir güncelleme Xbox’ın Android uygulaması için kısa bir süre önce yayınlanmıştı ve iPhone ile iPad güncellemesi de birebir aynı özellikleri içeriyor. Uygulama ayrıca kullanıcıların oyun klipleri ve ekran görüntülerini de hızlı bir şekilde indirip paylaşmalarına olanak veriyor. Hatta konsolun belleğinin yönetilmesine ve oyunların silinmesine bile olanak sağlıyor.

Uygulamaya gelen iOS güncellemesi, bir önceki güncellemeye kıyasla çok daha hızlı çalışmasını sağlıyor.