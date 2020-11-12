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    12.11.2020 - 11:48 |

    Youtube dünya çapında 2 saat boyunca hizmet veremedi

    Youtube, dünya çapında iki saatlik kesinti sonrasında yeniden hizmet vermeye başladı. Kesinti Youtube Tv ve eski adıyla Google Play Movies ve TV hizmetlerini veren Google TV’de de hissedildi. Konuyla ilgili 286.000 şikayet kaydedildi.

    Youtube dünya çapında 2 saat boyunca hizmet veremedi
     
     
     
     

    Youtube’un resmi hesabının sabahın erken saatlerinde atılan tweet ile sorunu kabullendi ve çözülmeye çalışıldığını belirtti. Aynı hesaptan yaklaşık iki saat sonra atılan tweetle sorunun çözüldüğü de belirtildi ancak sebeple ilgili bilgi verilmedi.

    Sosyal medya platformlarının servis veremediği süreleri kayıt altına alan DownDetector sitesinde 286.000 kullanıcının konuyla ilgili şikayet bıraktığı gözlendi.

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