Youtube dünya çapında 2 saat boyunca hizmet veremedi

Youtube’un resmi hesabının sabahın erken saatlerinde atılan tweet ile sorunu kabullendi ve çözülmeye çalışıldığını belirtti. Aynı hesaptan yaklaşık iki saat sonra atılan tweetle sorunun çözüldüğü de belirtildi ancak sebeple ilgili bilgi verilmedi.

Sosyal medya platformlarının servis veremediği süreleri kayıt altına alan DownDetector sitesinde 286.000 kullanıcının konuyla ilgili şikayet bıraktığı gözlendi.