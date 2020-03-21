Açık Lise’ye geçtiklerine bin pişman oldular!

Koronavirüs nedeniyle bazen öylesine hızlı kararlar almak zorunda kalınıyor ki minik ayrıntılar gözden kaçabiliyor. Ama eğer bu ufak ayrıntılar, özellikle de üniversiteye girişte çok etkiliyse, bir kez daha gözden geçirilmesinde yarar var!..

Hafta sonu 3 milyon öğrencinin katılımıyla yapılması beklenen açık lise sınavları eylül ayına ertelendi!

MEB, sınav takvimini üniversite adaylarının durumunu göz önünde bulundurarak yeniden yapmak zorunda!

Özellikle de lise son sınıf öğrencilerinin üniversite sınav süreçleri açısından eylül ayı çok geç bir tarih! AOBP’de ciddi sorunlar yaşanabilir.

Umarız, ÖSYM durumun farkındadır!

Gelin önce Bakan Selçuk’un açıklamasına bir göz atalım, daha sonra da veli ve öğretmenlerimizin bu konuda dikkat çektikleri ayrıntılara bakalım.

‘Erteledik, çünkü...’

“Bildiğiniz gibi koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak...”

‘Mağdur durumdayız’

“Sayın Güçlü, MEB açık liselerin normalde olması gerenken mart sınavlarını eylül ayına erteledi. Peki, üniversiteye girme hazırlığı yapan, Polis MYO gibi başka sınavlara girmek isteyen öğrencilerin bir yılı çalınmış olmadı mı?

Ayrıca daha iyi hazırlanmak için açık liselere geçen binlerce son sınıf normal lise öğrencisi var. Bunların üniversite sınavına girmeleri, OBP sorunları nasıl çözülecek? Maalesef bunlarla ilgili doyurucu açıklama yok. Lütfen bu soruna bir eğiliniz. Binlerce açık liseye geçen normal lise öğrencisi ile diğer açık liseden mezun durumdaki öğrencilere ses olunuz. Bence açığa geçen normal lise öğrencilerine tekrar eski liselerine dönme imkânı verilebilir, diğer normal açık lise son sınıf öğrencileri için ekstra bir düzenleme yapılarak, diğer sınavlar yapılmadan önce bunların liselerini bitirme imkânı sunulabilir. Bu konuya eğilen maalesef yok ve binlerce öğrenci mağdur durumda. Saygılarımla.”

“TYT-AYT tarihinde yapılacaksa, açık lise sınavları, temmuzun ilk haftasında gerçekleştirilmeli. Son sınıf öğrencisi üniversite sınavından sonra ders mi çalışabilecek eylül ayına kadar? Sonra üniversiteyi kazanıp lise mezunu olamayan birçok öğrenci olacak!..”

Diğer sınavlar

MEB, YÖK ve ÖSYM tarafından ertelenen daha pek çok sınav var. Muhtemelen birkaç kez daha ertelenebilir ya da her şey normale döndüğünde daha da öne çekilebilir. Bu yüzden olaya herkesin kendi penceresinden bakarak, yetkililer üzerinde yoğun baskı yaratmaları hiç doğru olmaz. Ayni şekilde, karar vericilerin de çok daha titiz kararlar alınması gereken bir dönemden geçildiğini asla unutmamaları gerekir. Biz yaptık oldu dayatması bu dönem işlemez!..

Özetin özeti: Eminiz ki hiç kimseye mağduriyet yaşatılmayacaktır. Ama ne olur hiç kimse de olağanüstü bir dönemden geçtiğimizi aklından çıkarmasın!