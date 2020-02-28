Devamsızlık, sınıfta kalma ve korona

Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma noktasına gelen öğrenci sayısı bazı okullarda yüzde 50’ye yaklaştı. Devamsızlığın yanı sıra başarısızlık nedeniyle sınıfta kalma noktasına gelen öğrenci sayısı da alarm veriyor. Peki, böylesi bir ortamda sınıfta kalma yeniden gelecek mi? Kolay sınıf geçme tarihe karışacak mı?..

Devamsızlık ve başarısızlık eğitim sistemini yiyip bitiren en önemli virüslerden biri. Doğru tedavi yöntemleri uygulanmadığında, eğitim sisteminin çökmesine neden olur ki biz de hızla o noktaya gidiyoruz!..

Bu konuda neler yapılmalı sorusuna cevap aramadan önce, isterseniz, gelin önce şu habere bir göz atalım:

Öğrenci kaçıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınıf tekrarının ana unsurlarından olan öğrenci devamsızlıklarının düşürülmesi için 5 yıldır hedeflerini tutturamadı. Sınıfta kalma durumunda olan devamsız öğrenci oranı imam hatip liselerinde yüzde 36’ya, meslek liselerinde ise yüzde 44’e yükseldi.

Sınıf tekrarı, mevzuatta 2012’de zorlaştırılmasına karşın, oran 2019’da 9. sınıf öğrencilerinde yüzde 12’ye ulaştı. Örgün öğretimde 20 gün ve üzerinde devamsız öğrenci oranı ise yüzde 34 olarak belirlendi. MEB, 5 yıllık stratejik planında “Öğrencilerin ortaöğretime katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar” kapsamında 29.6 milyar TL bütçe ayırdı.MEB’in verilerine göre, ilkokuldaki 5 milyon 267 bin öğrencinin yüzde 6.2’si, ortaokuldaki 5 milyon 527 bin öğrencinin de yüzde 13’ü 20 gün ve üzerinde devamsızlık yaptı.

En devamsız, liseler!

Örgün ortaöğretimdeki 4 milyon 259 bin 657 öğrenciden de yüzde 34.4’ünün 20 gün ve üzerinde “devamsız” olduğu tespit edildi. MEB’in devamsızlık oranı düşürme hedefini 2020 için yüzde 27 olarak belirlemesi de dikkat çekti. İmam hatip liselerinde MEB’in devamsızlık hedefi yüzde 31 iken, Bakanlık raporlarına göre yıl sonu gerçekleşme oranı yüzde 36 oldu. Yani imam hatiplerde örgün eğitim kapsamındaki 498 bin öğrenciden 179 bini devamsızlık sınırının üzerine çıktı. Mesleki ve teknik ortaöğretimde MEB devamsızlığın yüzde 39’a düşmesini beklerken, yıl sonu oranları ise devamsızlığın bu okullarda yüzde 44’e yükseldiğini gösterdi. Meslek liselerindeki 1 milyon 793 bin öğrenciden 789 bininin 20 günün üzerinde devamsızlık yaptığı tespit edildi.

Neler yapılmalı?

Her şeyden önce öğrenciler doğru okullara yönlendirilmeli ki okulu ve eğitimi onlara sevdirelim. Yoksa, devamsızlığın önüne geçilemez, başarı da yükseltilemez!..

Liselere giriş sistemi tam bir felaket, öğrenciler istedikleri okullardan çok, istemedikleri okullara gitmeye zorlandı ve gelinen nokta ortada.

Meslek liseleri ve imam hatipler öğrencilerden pek çoğunun ilk tercihi değil, son tercihiydi. Buna rağmen bu okullara gitmek zorunda kaldılar ve bu da onların tepkisine neden oldu. Başarı oranının düşüklüğü ve devamsızlığın olağanüstü boyutlara çıkmasının en önemli nedeni bu!

MEB artık bu dayatmadan vazgeçmeli ve liselere girişte daha esnek bir model getirmelidir.

Sınıfta kalma?

Sınıfta kalma yeniden getirilsin mi, getirilmesin mi?

Daha doğrusu, herkesin rahatlıkla sınıf geçebildiği bugünkü sistemin yerine, akademik başarıyı esas alan daha tutarlı bir sistem getirilsin mi?

Bu konuda farklı görüşler var ama “Sınıf geçmek bu kadar kolay olmamalı” diyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Önce şu soruya cevap aramak gerekir:

MEB, sınıfta kalmayı neden bu kadar kolaylaştırmıştı?

O günden bugüne ne değişti de şimdi yeniden eski sisteme dönmek istiyor?

Bu konular öyle ayaküstü karar alınacak konular değil ama MEB bürokrasisi, eğitimle ve çocuklarımızla oynamaya bayılıyor!

Pedagojik anlamda alınması gereken kararları ideolojik tavra göre alıyor, objektif ölçme değerlendirme kriterleri yerine de keyfe keder modeller getiriyor.

Yeni getirilecek sistemin ne olduğu henüz ortada yok. Bir an önce açıklanıp, tartışılmalı ki bir süre sonra o da çöpe atılmasın!..

Koronayla mücadele

Sağlık Bakanı Koca, “Risk kapıda” diye korona virüsüne karşı uyardı!

Deprem konusunda da çok uyarılmıştık. Uyarılar hâlâ devam ediyor. Virüsle ilgili önlemler, umarız, depreme yönelik yapılanların, daha doğrusu, yapılmayanların çok ötesine geçer.

Virüsün görüldüğü ülkelerde eğitime ve okullara yönelik çok ciddi önlemler alındı, ilan edildi. Bizde de muhtemelen çalışmalar yapılıyor. Paylaşılırsa iyi olur. Aileler rahatlar!..

Özetin özeti: Zor bir süreçten daha geçiyoruz. Tıpkı öğrencilerin giriş sınavları gibi, hayata dönük kritik sınavların da biri bitmeden diğeri başlıyor!..