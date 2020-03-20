Dünya dönmeye devam ediyor!..

Herkesin derdi kendine. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Dünya koronavirüsle yatıp, onunla kalkarken, atama bekleyen gençlerin birinci önceliği ne o, ne de bu, sadece ve sadece atanacakları bir kadro hayali. Bu hayalleri, umarız, bir an önce gerçek olur...

Millet can derdinde, onlar iş peşinde diye, ne olur, eleştirmeyin onları. İşsizliğin ne demek olduğunu, ancak yaşayanlar biliyor. Şu günlerde, morale en çok ihtiyacı olan kesimlerden biri de onlar. Bunu onlara çok görmeyelim.

Bu arada öncelikle 20 bin atamadan yararlanan öğretmenlerimizi kutluyoruz. Umarız bir an önce öğrencilerine kavuşurlar. Ailelerinden çok uzak kalmazlar. Sevinçleri daim olsun. Darısı diğer öğretmenlerimize ve atama bekleyen diğer meslek mensuplarına...

Eminiz ki bugün olmasa da yarın, atamaların devamı gelecek ve onların da yüzü gülecektir. Bu konuda hemen her mesleğin atama heyecanı fazla ama öğretmenlerin, sağlıkçıların, İİBF’lilerinki çok çok fazla.

Eğitim unutulmasın!

İşte bu yöndeki mesajlardan bazıları:

Zaten şu an eksik personel var, ya şu an çalışan sağlıkçılara virüs bulaşırsa. Allah korusun, bu olabilecek bir şey ki bazı ülkelerde çokça örneği var bunun. Şimdiden önlemin alınması, genç ve dinamik kadro takviyesi yapılması lazım.

Abbas Bey, lütfen biz İİBF’lilerin de sesini duyurmaya yardımcı olun. Binlerce İİBF’li atama bekliyor, bu göz ardı edilemez. Bizler o kadar mezun sayımıza rağmen 10 bin, 20 bin gibi bir kadro istemiyoruz. İstediğimiz sadece 2 bin alım verilmesi. Sesimize ses olun lütfen...

Hemen her sektörde ciddi sancılar yaşanıyor.Yüzü gülenler yok mu, elbette var ama sektörel anlamda en sıkıntılı durumda olanlardan biri de eğitim.

Özel okullar, kurslar, kantinler, servisler yani eğitim sektörünün tüm dinamikleri, yaşanan krizi iliklerine kadar hissediyor. Peki sektöre yönelik nefes aldırıcı önlemler var mı?

Yoksa da eli kulağındadır diye düşünüyoruz.

İşte bu konudaki tespitlerden biri:

“Sayın Abbas Bey, iyi günler diliyorum. Ben Ankara’dan özel okul sahibi bir vatandaşım. Dün açıklanan ekonomi paketinde, neredeyse tüm sektörlere destek gelirken, eğitim sektörüne sanki hiçbir destek açıklanmadı. AVM’den tutun organizasyon sektörüne kadar SGK, KDV, tevkifat ve muhtasar erteleme desteği gibi kararlar geldi ancak eğitim sektörü maalesef yok. Okullar tatil, insanlar tedirgin. Bu durum, ister istemez eğitim kurumlarında tahsilat sıkıntılarına sebep olmakta. Bu konuda sizlerin de desteğini bekliyoruz...”

Okul sahibimiz çok haklı, kurs sahipleri de. “Bu ay maaşı ödedik ama gelecek ay zor, çünkü gelmeyen öğrenciden para alamayız, kaldı ki artık öğrenci de yok” diyorlar ve haklılar!..

Sınav hazırlığı

Peki, sınav hazırlıkları nasıl gidiyor? İşte özeti: “Sınavlara, evde hazırlanıyoruz şu an. Hiçbir şey çalışamıyoruz. Video izlesem olmuyor, soru çözsem bir yere kadar. Öğretmen ve sınıftaki gibi olmuyor...”

Özetin özeti: Sabır, sabır, sabır! Bugünler de geçecektir...