Dünyanın en güvenilir kurumlarından biriydi ne hale geldi

ÖSYM, çok uzun yıllar sadece ülkemizin değil, dünyanın en güvenilir kurumlarından biriydi.

Güven denilince akla ilk o gelirdi. Şimdi güven erozyonunda rakip tanımıyor. Adeta yerlerde sürünüyor.

2020 KPSS’de yapılan hatalar bardağı taşıran son damla oldu.

Vah ÖSYM vah!

Sen bu hallere düşecek kurum muydun?

Toparlanacak dedikçe, daha da battın!

KPSS’ye yönelik o kadar ciddi iddialar vardı ki, hiçbirini dikkate almadın. Almamaya da devam ediyorsun!

İşte o iddialar bir bir doğru çıkıyor!

Doğru seçenekleri değiştirmen, bazı soruları iptal etmen bu yüzden!

Bu ikazlar keşke daha önce dikkate alınsaydı da bu noktaya gelinmeseydi!

Görünen o ki dahası var ve hatadan dönmek de bir erdemdir.

Gençlerimizin hayalleriyle oynanmamalı, hiç kimsenin hakkı yenmemeli. Emek ve umut hırsızlığına artık son verilmelidir...

Özür bile dilemiyor!

Duyarsızlığın bu kadarına da pes doğrusu! Onca hata söz konusu ama bir özür bile dilemiyor.

Hata yapmak sanki onun için çok sıradanmış gibi! Gel de bu ÖSYM’ye güven!

İşte ÖSYM’den yapılan açıklama.

“2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri yapılmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup;

- 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı 3. oturumunda yer alan İstatistik Testi Temel Soru Kitapçığındaki 12 numaralı sorunun “E” olarak girilmiş doğru cevabının “C” olarak düzeltilmesine,

- 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 28 numaralı sorunun “D” olarak girilmiş doğru cevabın “C” olarak düzeltilmesine,

- Ayrıca Beden Eğitimi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 55 numaralı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 74 numaralı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 52 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Sistem iflas etti

1 dakika geç geleni sınava almayan ve gençlerin hayatını karartan ÖSYM’ye hiç mi kimse hesap sormayacak?

Bu kaçıncı hata? Bu ne rahatlık?

Gençlere, emeğe, liyakate saygı bu mu?

KPSS’nin kendisi hataydı, bu son yaşananlar da bonusu oldu!

Bu sistem çoktan iflas etti ve artık bu umut tacirliğine ve yanlış gidişata bir son verilmelidir!

Tepkiler çığ gibi!

ÖSYM’nin sınav sonucunu ve hatalar zincirini yayınlamasından sonra mesaj yağdı.

Sınavzede gençler buruklar, kırgınlar, çaresizler...

İşte onlardan bazıları:

- Yanlışlar olduğunu düşündüğümüz oturumların kitapçığına bakmak için bile her birine 50 TL ödeyeceğiz. ÖSYM’yi zengin ettiğimiz yetmemiş anlaşılan!

- Bu sadece görünen kısmı, buz dağının görünmeyen kısmı var bir de, onu da açıklasınlar!

- Optikleri açın ve cevapları yeniden yayınlayın.

- Tarih’ten 1 sorum var ve o 1 soru, beni 50 kişi öne atardı ve atanabilirdim, hakkımı helal etmiyorum.

- Dünyanın hangi ülkesinde eğitim sisteminde bu kadar değişiklik ve yanlış yapılır? Yazık bu gençlere, gelecekleri karartılıyor. Şıkları okudum sadece pes diyorum!

- İnanın matematik hariç tüm soruları hatırladım, soruya göre doğru cevap ifadesi neyse onu yapmıştım. Ama belli ki kitapçıklarda şıkkın yeri filan yanlıştı. Cevap anahtarına göre hesaplamamla, açıklanan netler arasında 10 tane fazla yanlış var.

- Okul öncesinde yanlış soru sadece bir tane değildi daha da fazlası var.

- Tespit ettiğimiz en az 13 soruda farklılık vardı. Şimdi bir cevap değişimiyle susturulmaya çalışılıyor. O güveni 2010 soruşturmasında kaybetti zaten ÖSYM. Denetlemeyeler utansın artık, biz bıktık!

- 10 civarı soru daha yanlış görünüyor, kitapçığımızdaki yanlış ifade veya yanlış şıklardan olabilir. Batırdı ÖSYM!

- Özgün soru üretimi, basımı-yayını, tek bir hataya bile olanak vermeyecek test çıktı sorumlu kontrolleri bunlar ciddi işlerdir... Evet ciddi işler. Ve ÖSYM, kırk yıldır öğrenemedi bu işi!

- Bu kadar soru hatalıysa, soru hazırlayanlar neye göre, nasıl seçiliyor, incelenmesi gerekmez mi? Burada sadece sınava girenler değerlendirilmemeli.

- İptal edilen sorulardan çok daha fazla hatalı soru var, bir soru iptali sadece göstermelik!

- Utanma yok, pişkinlik daimi! 1 yıl boyunca bile yanlış soru hazırlayan bir kurum varken ülkenin ilerleyeceğini düşünmek iyimserliktir.

- Neden ÖSYM her yıl yapılan bu tarz hataları sıfıra indiremiyor? Çok mu zor! Bu işin uzmanları yok mu?

- Optik okuyucuda sıkıntı var. Bizler çocuk değiliz, ne yaptığımızı iyi biliyoruz. 1 ya da 2 soru sapma olabilir emin olmadıklarımızı da yanlış hesapladık ama buna rağmen 15 net fark söz konusu!

- Genel Kültür bölümünde hiç boş bırakmamama rağmen 1 boş gözüküyor. Bir de cevapları en az 10 kere kontrol ettim, normalde 8-9 yanlış çıkıyordu, şimdi 6-7 tane daha fazla gözüküyor!..

Özetin özeti: Bu işin içinde bir iş var. Bütün bunlar hata olmanın çok ötesinde!..