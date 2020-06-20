Siz bu yazıyı okuduğunuzda muhtemelen pek çoğunuz sınavdan çıkmış olacaksınız. Ama eğer sınavdan önce okuyorsanız, son birkaç öneride daha bulunmak istiyoruz:

En az bir saat önce okulunuzda bulunun.

Her soruyu mutlaka okuyun!

Sınıfta ya da dışarıda kıyametler kopuyor olsa da dikkatinizi dağıtmayın.

Sorularla didişmeyin!

Eğer gözlüklü değilseniz zorunlu olmadıkça maskenizi çıkartmayın!

Üst üste birkaç soru yapamazsanız bile moralinizi bozmayın.

Sağlığınızın, her şeyden çok daha önemli olduğunu sakın unutmayın ve söylenen tüm kurallara uyun!

Yanınızda birkaç tane yedek maske mutlaka bulundurun.

Dışarıdan yiyecek almamak için arada yemek üzere yanınızda atıştırmalıklar bulundurun.

Arkadaşlarınızı ve öğretmenlerinizi ne kadar özlemiş olsanız da sosyal mesafe kuralını göz ardı etmeyin. Tokalaşmayın, kucaklaşmayın!..

Üç yanlışın bir doğruyu götürdüğünü unutmayın. İkiye indirmediğiniz seçeneklerde şans faktörünü kullanmayın. Doğru sayınızı azaltmayın!

Fazladan bir soru yaparak on binlerce adayı geride bırakacağınız aklınızın bir köşesinde bulunsun ki, bu kadarı yeter demeyin!..

Sınav sonrası

Bugün öğleden sonra, kuşlar kadar hür olacaksınız ama tedirginliğiniz daha uzun süre bitmeyecek.

Çünkü önce sonuçları, sonra da kayıt süreçlerini bekleyeceksiniz ki, onlar, sınavdan çok daha sıkıntılı olabiliyor.

Puan hesaplamaları konusunda verilecek her formül sizi yanıltabilir. Çünkü bu yıl çok farklı bir yıl. Geçen yıllara ait ortalama ve standart sapma ile yapılacak hesaplamalar, bu yıla yönelik sağlıklı sonuçlar vermez!

Kaldı ki, bu tür sıralama sınavlarında, sizin başarınız kadar, diğer öğrencilerin başarısı da çok önemli.

Soruların tümünü yapsanız bile bazen hiçbir garantisi olmuyor. TEOG zamanı 17 bin öğrenci full çekmişti!..

Bu yüzden resmi sonuçları sabırla beklemek en doğru olanı.

Genel ve il sıralaması belli olduktan sonra önünüzü daha rahat görebilirsiniz.

Özel okullarda da açıklanacak taban puanlar, önemli bir ipucu olacaktır...

Kontenjanlar artacak mı?

Sınavla öğrenci alacak okul sayısı ve kontenjanlar mutlaka artırılmalıdır.

İkili eğitim yapan okullarda bu zor olabilir ama yine de farklı formüller üzerinde çalışılabilir. Örneğin, nakillerde yaşanan sorunlar nedeniyle oluşan, ara sınıflardaki ciddi kontenjan açıkları, bu yıl sınava giren öğrencilere yönelik değerlendirilebilir...

Sosyal mesafe nedeniyle sınıf mevcutları daha da azaltılması gerekirken, kontenjanlar nasıl artırılacak diyenlere de bir çift cevabımız var:

Liselere, bu yıl, artı 600 bin öğrencinin başlayacağı 4 yıldır belliydi. Önlemi alınmalıydı. Yani korona bahanesinin arkasına kimse saklanamaz!..

Sonuçlar ne zaman açıklanır?

Teknoloji çok gelişti. Bu yüzden sınavlar en kısa süre içerisinde açıklanacaktır.

Umarız aynı puanda çok ciddi yığılmalar olmaz ve sınavın kaderini temel dersler dışındaki testler belirlemez!

Öğrencilere ama en çok da velilere, büyük bir geçmiş olsun diliyoruz. Önümüzdeki birkaç haftalık arada gidip tatilinizi yapın, yoksa çok daha çetrefilli bir dönem olan kayıtlarda, buna fırsat bulamayabilirsiniz...

Hakkınızda her şeyin en hayırlısı olsun diyoruz...

Özetin özeti: Bu maç bitti gibi düşünmeyin, daha yeni başladı. Tercihler ve kayıtlar çok önemli!..