MEB’in yüz yüze eğitim karnesi?

MEB, son yılların en büyük sınavından geçiyor!

Şu ana kadarki karnesi kırıklarla dolu. Verimlilik yerlerde sürünüyor, kafa karışıklığı ise tavan yapmış durumda. Veli, öğrenci, öğretmen memnuniyeti konusunda mutlu olanı görmek zor.

Uzaktan eğitimde erişilebilirlik konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bilgisayar, tablet ve mobil telefonu olmayan milyonlarca öğrenci var. Ders programları ve saatleri ise hâlâ oturtulabilmiş değil!..

Yaz boyunca senaryo üzerine senaryo hazırlayan MEB, yüz yüze eğitimin 10. gününde, en uygun eğitim modelini aramaya devam ediyor.

Tıpkı okula başlama yaşı gibi, canlı ders saati konusunda da sürekli fikir değiştiriyor. Bu da veli, öğretmen ve öğrenciler arasında ciddi anlamda rahatsızlık yaratıyor!

Canlı ders saati konusundaki kararsızlık, sisteme olan güven konusunda erozyona neden oluyor!

Canlı ders saati okullar açıldığında 6 saatti, fazla diye 4 saate indirildi, şimdi ise sınır hepten kaldırıldı!

Bu noktada cevabı aranan en önemli soru şu:

Kim, hangi internet altyapısı ve internet paketiyle bu dersleri verecek, öğrenciler de izleyecek?

Sınavlar da yüz yüze olacakmış?

Canlı dersi izleyen, izleyemeyen tüm öğrencilerin sınavlara katılımı zorunluymuş!

Keşke önce erişilebilirlik sağlanabilseydi.

MEB, gerçekten de bir âlem, ne yapmaya çalışıyor? Anlayan varsa ne olur bize de anlatsın!..

Veli ve öğretmenler ne diyor?

Yeni öğretim yılının 10. gününde öğretmen ve veliler ne diyor? İşte gelen mesajlardan bazıları:

- Sürekli kesinti oluyor. Buna da bir çözüm lazım. İnternet erişim hızı çok düşük!

- Hani, 4 ve 6 saat canlı ders pedagoji açısından uygun değildi? Ne değişti?

- Ek ders için yapılan yanlış uygulama durdurulmalı. Günde 6 saat cep telefonu başında durmak, ilkokul çocuğuna eziyet.

- Çoğu derslerde Zoom’a yönlendiriyorlar ve orada da farklı sıkıntılar çıkıyor maalesef. MEB’in öncelikli işi EBA altyapısını kuvvetlendirmek olmalı. Ama aylardır yapılan hiçbir şey yok maalesef!

- MEB’den gelen yazıya göre, haftada 6x5=30 saat canlı ders yapılacak. Erişemeyenleri bırak, erişenlere eziyet. Yoksa pedagojide yeni bir buluş mu keşfettik? MEB’den gelen iki yazıdaki çelişkiye dikkat!

- Türkiye’deki internet altyapısıyla uzaktan eğitim yapmak virüsten çok daha fazla zarar veriyor öğretmen, öğrenci ve velilere! Resmen zulüm.

- Sınıftaki 20 öğrenciden ortalama 5’i derse katılabiliyor. Ne sınavı yapacağız, ben anlamadım.

- Okullar açılana kadar 1 yıl çocuklara adam gibi yabancı dil öğretin, Türkçe öğretin, araya belki biraz sosyal ve insani değerler kazandırma dersleri koyun, inanın çok daha faydalı olacaktır!

- Uzaktan eğitimde, ek ders mevzuatı düzenlemesi yapılmalıdır. Mevcut mevzuat, yüz yüze eğitime göre dizayn edilmiştir. Şimdi de umulmayan bir durum yaşandığı için beklentileri karşılamıyor.

- Sabahtan bu yana 6 dersim vardı, sadece 3 tanesini yapabildim. Önce şu altyapı rezaletini çözsünler.

- Bazı devlet okulları, özellikle liseler, 8 saat canlı ders yapıyorlar. Çocukların ders verimliliği hiçe sayılarak sadece bazı şeyler yapılmak için yapılıyor. Normal bir süreç gibi düşünemeyiz, 8 saat ders, çocuklar için sağlıksız bir durum.

- Kolejler çatır çatır Zoom’dan ders yaparken bize yazı yolladılar, kesinlikle kullanılmayacak denildi. Şimdi Zoom’dan ders yapın, ek ders vereceğiz diyorlar.

- Derslere katılım çok düşük. Cahil bir nesil yetişiyor. Yazık.

Fiber optik altyapı?

Fiber optik altyapı, hızlı internet erişimi ve uzaktan eğitim için olmazsa olmazların başında geliyor. Peki ülkemiz bu konuda ne durumda?

FATİH Projesi çerçevesinde bu konuda büyük yatırımlar yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in tespitlerine göre, 81 ilde FATİH Projesi kapsamında yer alan toplam 47 bin 300 okuldan, etkileşimli tahta bulunan okul sayısı 20 bin 703, fiber interneti bulunan okul sayısı da 13 bin 489.

İşte raporda yer alan tespitlerden bazıları:

- Okulların sadece yüzde 46’sında etkileşimli akıllı tahta var!

- Fiber internet bulunan okul oranı sadece yüzde 31.

- İstanbul’daki 2 bin 888 okulda fiber interneti olan okul sayısı 955. İzmir’deki bin 518 okuldan yalnızca 521’inde fiber internet mevcut.

Öğrenci ve öğretmenlerden kaçının evinde fiber optik kablo üzerinden erişim var o belli değil ama okullardaki durumdan daha iyi olduğunu söylemek abartılı olur!

Özetin özeti: Pandemi süreci kendimizi test etme açısından önemli bir deneyim oldu. Umarız gereken dersleri almışızdır!..