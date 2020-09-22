Mini mini birler başladı darısı diğer öğrencilere

Yeni öğretim yılının ilk yüz yüze eğitimi dün başladı.

Mini mini birler ve anaokulu öğrencileri, aileleriyle birlikte haftaya heyecanlı bir başlangıç yaptı.

Eksikler yok muydu? Elbette vardı ama önemli olan başlamasıydı.

Yeni öğretim yılı, öncelikle, ülkemize, çocuklarımıza, velilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim paydaşlarına hayırlı, uğurlu olsun.

Zor günlerden geçiyoruz. Üzerimize düşeni yapalım yeter. Arkası kendiliğinden gelecektir!..

Göndermeyen çok!

Mini mini birler okulun ilk günü heyecanlıydı. Okul kapısında anne babalarından ayrılmaları kolay olmadı. Ağlayanlar da oldu, öğretmenlerine koşa koşa gidenler de.

Veliler dersler bitinceye kadar heyecanla kapıda bekledi. Dikkatli oldukları gözden kaçmıyordu.

Dünkü izlenimleri bugün ve sonraki günler için referans olacak. MEB katılımın artması için daha samimi açıklamalar ve görüntüler paylaşmalı!

Her şeyi güllük gülistanlık gösterirse ters tepebilir!..

Bu arada, okulların kapısı ve bahçeleri sadece velilere değil, gazetecilere de kapatıldı!

Umarız bir yararı olur...

İlk gün görüntüleri hepimizi yıllar öncesine götürdü!

Kimilerimiz kendi okula başladığı o ilk günü, kimilerimiz de daha büyük çocuklarının okula başladığı ilk gününü anımsadı.

Okulda ilk gün, eğitim hayatının en önemli günü. Aradaki pek çok detay ve öğretmen unutulsa da ilk gün ve ilk öğretmen hiç unutulmaz!..

Sevinç daim olsun!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından anaokulu ve 1’inci sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla “#yaşasınokulumuz” etiketiyle paylaşımda bulundu.

Okulların açılmasına ilişkin farklı illerden gelen fotoğrafları da paylaşımına ekleyen Selçuk, şunları kaydetti:

“Bir okulun yaşaması için öğretmen, öğrenci, ses, neşe, oyun, coşku, istek, heves, bilgi, sevgi ve daha çok şey gerek. Şükür, kavuştuk bunlara. Eskiden ara ara sınıf kapılarını açar, ‘Her şey yolunda mı çocuklar?’ diye sorardım. Bugün illere, ilçelere, köy okullarına bağlandım telefonla. Ankara’daki okullarımıza uğruyorum. ‘Her şey yolunda Ziya Hoca’m’ dediler. Dört bir yandan fotoğraflar geliyor. Her gelen fotoğrafı burada bir bayram tebriki almış gibi karşılıyoruz. Okulların açılmasına, sanıyorum, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik.”

Keşke tablo kendisinin gördüğü kadar berrak olsaydı!..

Farklı tablo

İşte ilk güne yönelik bir başka izlenim:

“Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesiyim. Bilindiği üzere ağustos ayından itibaren özel okullar telafi eğitimi adı altında okulda ders yapıyordu ama beklentimiz 21 Eylül tarihi itibariyle tüm çocukların eşit haklardan faydalanmasını sağlayacak bir sistemin gelmesiydi. Bugün (dün) itibariyle birçok özel okul, servislerle öğrencileri okullara taşımaya başladı. Bu durumu; oturduğum siteden birçok çocuk sabah okula giderken, bilgisayar başında bağlandı, koptu muhabbetleri dinleyen ve online eğitimin verimsiz olduğunu ifade eden oğluma anlatamıyorum. Belki de bununla ilgili bir yazı yazar, oğlum nezdinde tüm çocukların hakkını savunursunuz...”

İstekler!

Bu arada öğrenci, öğretmen ve velilerin istekleri yağmur gibi yağıyor.

Öncelik, hijyen koşullarının iyileşmesi ve kalıcı olması.

Üst sınıfların da risksiz ortamlarda bir an önce yüz yüze derslere başlaması.

Bu arada atama istekleri de artan bir şekilde devam ediyor.

Ders programlarına yönelik ayrıntılar da önemli yakınma konularından biri.

İşte onlardan sadece ikisi:

“Okul öncesi öğretmenine, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da bu kadar ihtiyaç varken ve bu süreçte okullar sadece okul öncesi gruba açılmışken neden atama yapılmıyor? Okul öncesi eğitim uzaktan yürütülemiyor. Atama yapılsa da bu yaş grubu sınıflar ikiye bölünüp

sabahçı/öğlenci şeklinde

okulda öğretmenleriyle 1 gün değil, her gün olsa keşke. En azından öğretmensiz okullar belirlenip, özellikle köylere atama yapılması şu dönemde çok iyi olur!..”

Program çok yoğun!

“MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, uzaktan eğitimin ilkokul ve ortaokullar için nasıl olacağına ilişkin açıklama yaptı. Liseler için tık yok! Belirsizlik kötü. Her şey karıştı. EBA TV dersleri, EBA Canlı Dersler, diğer platformlardan (Zoom gibi) dersler, Destekleme Kursları hep çakıştı, aşure oldu...”

Özetin özeti: Doğru tespitler, doğru çözümler getirir...