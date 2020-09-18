On binlerce kontenjan boş! Üniversiteler SOS veriyor!

Üniversitelerde boş kontenjanlar için yapılacak ek yerleştirme başvuruları bugün başladı. 23 Eylül’e kadar devam edecek. 100 binin üzerinde boş kontenjan var! Hem de her üniversitede, her alandan!

Değerlendirmeye değer mi? Kesinlikle değer?

Kimler başvurabilecek, kayıtlar ne zaman, öğretim ne zaman başlayacak?..

Ek yerleştirmeden, hiçbir yeri kazanamayan öğrenciler yararlanabiliyor.

ÖSYM tarafından, birinci yerleştirmede herhangi bir programa yerleştirilen adaylar, kayıt yaptırmamış olsalar dahi bu haktan yararlanamayacak!

Tercihlerde kendi puanından daha düşük puanlı yerleri tercih etme zorunluluğu var.

Bu tercih döneminde önceki tercih listesi geçersiz olacak, adaylar yeniden tercih listesi hazırlayacak.

Daha önce hiç tercihte bulunmayan adaylar da ek yerleştirmeden yararlanabilecek.

Eyvah, eyvah!

Birinci kayıt döneminde en gözde fakülteler bile dolmadı!

Gençler ve aileleri iş garantisi olmayan fakülteler için artık ne zaman harcıyor ne de para!

Bir zamanların en gözde mesleği mühendislik bu hale düşmemeliydi!

Mühendislik fakülteleri neredeyse tüm üniversitelerde boş!

Vakıflarda durum daha da vahim!

Yüz binlerce işsiz mühendis varken bu fakültelerin açılmasına kim izin verdiyse mutlaka hesap sorulmalı!

Zaten kıt olan kaynaklar ve hayaller böylesine hovardaca heba edilmemeli!..

Peki, mühendislikler boş da diğer fakülteler doldu mu? Hukuk, Diş Hekimliği, Eczacılık fakülteleri ve özellikle de sosyal bilimler de bomboş!

Yeni YÖK, hemen “Baraj getirerek çıtayı yükselttik” boşluklar ondan diyecektir!

Peki o zaman, açılmalarına ve bu kadar kontenjana, neden, kim izin verdi?

Tek öğrenci kaydedemeyen bölümler var, onlar ne olacak?

Sistem iflas etti ama maalesef görenimiz yok!

Milli israf!

Somut bir örnek:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik niye açıldı ve niye bu bölümler; Biyomedikal, Elektrik, Gıda, Harita, Kimya, Maden, Malzeme mühendislikleri orada. Hangi yöresel ihtiyaç ve kalkınma modeli için?

Bu işler bu kadar kolay mı?..

Diğer üniversitelerde de durum farklı değil!

Öyle yerlerde, öyle bölümler açılmış ki ağzınız açık kalıyor!

Yeni üniversiteler açılmasın mı? Elbette açılsın ama on binlerce hatta yüz binlerce işsizi olan alanlarda değil, istihdam önceliği olan alanlarda açılsın!

Değer mi?

Tercih kılavuzu dün yayınlandı. Boş kontenjanları görmeden son kararınızı vermeyin. Mutlaka şansınızı deneyin. Çünkü kaybedeceğiniz bir şey olmaz!

İşte bu noktada, bir kez daha uyarıyoruz:

Kazanıp da gidip öğrenim görmeyeceğiniz, mezun olduktan sonra da o alanda çalışmayacağınız bölümleri kesinlikle tercih listesine almayın.

İlk yerleştirmede bu yanlışı yapan on binlerce aday var.

Hem kayıt yaptırmayıp açıkta kaldılar hem de gelecek yıl orta öğretim başarı puanları yarı yarıya düşecek.

Sakın siz de bu yanlışı yapmayın.

Görünen o ki üniversitelerde bu öğretim yılı uzaktan ya da hibrit eğitim şeklinde gerçekleşecek.

Güz döneminin uzaktan olacağı kesin gibi şubattan sonrası da pandemi sürecine bağlı. Bu yüzden, bu yıl için size ek bir masraf getirmeyecektir!..

Üniversite ve bölüm seçerken tüm seçenekleri göz önünde bulundurun.

Mezuna kalmak iyi, güzel de gelecek yıl, nasıl bir tabloyla karşılaşacağız hiç belli değil.

İstediğiniz bir yer olursa sakın kaçırmayın ama ille de üniversiteli olayım diye de zorlamayın!..

Özetin özeti: Diplomayla artık meslek sahibi olunmuyor. Popülariteye ya da varsayımlara göre değil, ilgi, yetenek ve hayallerinize göre bölüm seçin! Doğru tercih, doğru gelecek demektir.