Sektör zorda ama çalışanlar daha zorda!

Pandemi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Sektör zor durumda. İflaslar, konkordato ilan edenler her geçen gün artıyor. Görünen o ki, sektör paydaşları içerisinde en zor durumda olanlar, çalışanlar. Neden mi? Gelin hep birlikte okuyalım:

“Dünya olarak yaşadığımız bu zorlu dönemin en fazla yara alan sektörlerinden biri de maalesef turizm oldu.

Turizm sektöründe (kadrolu) yönetici pozisyonunda çalışan biri olarak normalde mart ayının sonlarında açtığımız tesisimizi 10 Ağustos’ta açmak durumunda kaldık ve kısa bir süre önce de kapattık.

Sezon başında çalışmadığımız süreçte Allah razı olsun hem devlet desteği Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) hem de patron desteği aldık.

Ancak; bazı personellerimiz (Sezonluk askıya alınan personel) bizim kadar şanslı değildi. Uzun süre çalışamayanlar büyük sıkıntılar çekti.

Sezon başında kriterleri sağlayanlar KÇÖ, sağlamayanlar ise Nakdi Ücret Desteği’nden (NÜD) faydalandı ancak bunun yeterli olmadığı aşikâr.

Şirketimiz ve bizler, bu zorlu süreçte her zaman personelimizin yanında olmaya çalıştık.

Yukarıda da bahsettiğim gibi otelimizi çok kısa bir süre önce kapattık. Üst yönetim tarafından bize söylenen askıya alınan sezonluk personelin teknik olarak tekrar KÇÖ kapsamına alınamayacağı…

Normal şartlarda otelimizi mart sonu açıp, kasım başı kapatıyorduk. Yani 12 ay açık bir tesis değiliz!

Sorum şu olacak: Sezon başı otelin açık olmadığı dönemde KÇÖ desteği alan personellerimiz otel açıldıktan sonra kısa bir süre 2-3 ay aktif çalışma imkânı buldu.

Bu personellerimiz otel kapandığında tekrar KÇÖ kapsamına alınabiliyor mu? Bu konuda farklı otellerin, farklı uygulamalar yaptığını duyuyor, görüyoruz. İlgililer bu konuda bizleri aydınlatabilirse çok seviniriz…”

Doluluk oranları yarı yarıya düştü

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Eylül 2020’ye ilişkin konaklama sektörü doluluk oranlarını açıkladı.

Eylül ayında, otel dolulukları, 2019’un aynı ayına göre yüzde 39.6 azalarak ortalama yüzde 44.9 oldu.

Ocak-Eylül 2020 dönemini kapsayan 9 ayda ise ortalama doluluk oranı yüzde 47.8 düşüşle yüzde 35.4, günlük satılan oda bedeli yüzde 9 düşüşle 72.0 euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 52.5 düşüşle 25.4 euro oldu.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, hem şehir hem de kıyı bölgelerde otellerin büyük bölümünün halen kapalı olduğuna dikkat çekerek, “Tüm umut ve beklentimiz pandemiyi geride bırakarak 2021’in ikinci yarısından sonra yeniden ekonominin lokomotif sektörü haline gelebilmek” dedi.

Avrupa’da da durum farklı değil!

Eylül 2020’de Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 51.7 düşüşle yüzde 38.9 olurken, ortalama oda fiyatı yüzde 29.9 düşüşle 86.4 euro, oda geliri yüzde 66.1 düşüşle 33.6 euro olarak tespit edildi.

9 ayda ise Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 51 düşüşle yüzde 35.7 olurken, ortalama oda fiyatı yüzde 17 düşüşle 94.4 euro, ortalama oda geliri yüzde 59.3 düşüşle 33.7 euro oldu.

Bütün bu rakamları neden paylaştık? Çünkü bazıları hâlâ ihmaller nedeniyle, sadece bizde böyle sanıyor!..

Termal turizm

Deprem her ne kadar göz korkutsa da sarı yaz nedeniyle turizm bölgelerinde hâlâ hareketlilik var.

İçinde bulunduğumuz dönem termal turizm sezonu olarak nitelendirilse ve bu yönde paket turlar düzenlense de pandemi nedeniyle tedirginlik had safhada.

Bırakın toplu girilen havuzları, bireysel kullanım alanları da riskli olduğu gerekçesiyle çok fazla ilgi görmüyor.

Tesis ve tur yöneticilerinin, ziyaretçileri ikna edecek daha samimi argümanlar ortaya koymaları gerekiyor...