Sınav maratonu bitti sırada tercihler var!

Üniversiteye giriş maratonunda ilk iki aşama tamamlandı. Sırada sonuçların açıklanması, tercihler, yerleştirme, ek yerleştirme, yetenek sınavları, kayıt ve en sonunda da ilk ders var!

Koronada ikinci, üçüncü dalga söz konusu olmazsa, eylül ortalarında süreç tamamlanmış olur. Ama şimdilik ne söylense erken. Amerika’da birçok üniversite şubata kadar uzatan eğitim kararı aldı!..

Adaylara ve ailelerine geçmiş olsun diyoruz. Büyük bir yükten ve stresten kurtuldular.

Ama eylüle kadar kendilerine rahat yok. Sonuçlar açıklanmadan, gidip biraz tatil yapsalar iyi olur. Yoksa, hiç fırsat bulamayabilirler ve kış çok zor geçer!..

ÖSYM de şaşırdı!

Korona yüzünden herkesin kimyası bozuldu. Görünen o ki en çok da ÖSYM’ninki bozulmuş.

Hep okuduğunu anlamaya ve muhakemeye yönelik yeni nesil sorulardan söz etti ama arkası gelmedi!

Soruların geneli müfredata uygundu, çok süre alıcıydı ve şaşırtıcıydı. Özellikle de AYT matematik soruları!

Yeni nesil soru dediler, klasiğe geri döndüler! Sınav tarihinin öne çekilmesi, ikinci yarıyıldan soru sorulmayacak olması ve tüm dikkatlerin kendilerine yönelmesi, kolaycılığa kaçmalarına neden olmuş!

Yüzde 1’lik dilim için çok yoğun çalışan iddialı öğrenciler ters köşe oldu! Onca emek boşa gitti!

Peki, zor muydu?

TYT’ye zor diyenler için zordu! Uzmanlar, soruların alalacele hazırlandığı iddiasında!

“Yeni nesil abartan ve abuk subuk sorularla öğrencilerin karşısına çıkan yayınevleriydi ve ÖSYM bunlara sağlam bir ders verdi. İpin ucu kaçmıştı. Umarım ders alırlar” diyerek suçu dershane ve yayıncılara yüklenenler de var ; “Soru hazırlayanlar da bir belirsizlik yaşamış! Konular değişti, süre değişti, sınav tarihleri bir ileri bir geri değişti, olağanüstü bir durum söz konusuydu” diye savunanlar da...

Kopyacı gözaltında

TYT sorularını sınav anında görüntüleyip sosyal medyada paylaşan aday, Batman’da gözaltına alındı.

Enteresan ötesi bir durum, yakalanması için adeta elinden geleni yapmış!

Soru kitapçığının numarasını ayna gibi gösteriyor, sosyal medyaya koyuyor!

Telefonu rahatlıkla içeri sokuyor, görüntü alıyor ve paylaşıyor! Daha da enteresanı, o, bunları yaparken ne bir öğrenci ne de bir sınav gözetmeni onu görüyor!

Sonra da gelin beni yakalayın dercesine gözaltına alınmasını bekliyor.

Kopya çekmek isteyen biri bunu yapar mı?..

Sınav güvenliği çok önemli ama ÖSYM soruları hep çalındı. Hatta bazıları içeriden çalındı. Bu yüzden son yaşanan bu olay hiç şaşırtmadı, sadece merak uyandırdı. “Acaba dikkat dağıtmak için miydi?” sorusunu akla getirdi.

“Biz bununla uğraşırken o arada başka bir şeyler mi oluyor” sorularının sorulmasına neden oldu.

Açılan soruşturma umarız, tüm bu sorulara cevap getirir.

Ve yine umarız ki, bireysel ve “salakça” bir girişimdir...

Sonuçlar 28 Temmuz’da

YKS sonuçları, 28 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarına ulaşılabilecekler.

TYT’den 150 ve üzeri ham puan alan adaylar ön lisans programlarını tercih edebilecek, özel yetenekle öğrenci alan bölümlere başvurabilecek. AYT’den 170 ve üzeri ham puan alanlar ise lisans programlarını tercih edebilecek.

Geçtiğimiz yıllarda bazı programlarda başlatılan başarı sırası uygulaması bu yıl da devam edecek.

Buna göre ilgili puan türlerinden tıp fakültelerinde en düşük 50 bininci; hukukta 125 bininci; mühendislik programlarında 300 bininci; mimarlıkta 250 bininci; öğretmenliklerde de 300 bininci; eczacılıkta 100 bininci; diş hekimliği programlarında da 80 bininci sırada olan adaylar alınacak.

Bu yıl, özel yetenekle öğrenci alan öğretmenlik programlarına da başarı sırası sınırlaması getirildi. Bu kapsamda, bu bölümleri tercih edecek adaylarda, TYT’de en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olma şartı aranacak.

Baraj, vakıf üniversitelerinde de uygulanacak. Dileyen vakıf üniversiteleri bu programlar için daha üst başarı sıralaması da koyabilecek. Koyarlar mı hiç sanmıyoruz ama aslında iddialı olanların bunu göstermelerinin zamanı geldi de geçiyor.

YÖK, korona nedeniyle yaşanan stres ve zor koşullar nedeniyle, bu yıla mahsus bir takım esneklikler getirdi. Benzer esnekliği baraj sıraları için de getirse rahatlatıcı olur. Örneğin sanat öğrencileri için 800 bininci sıralaması çok yüksek!..

Özetin özeti: Keşke bu arada gençlerimizi değersizleştirmenin ötesinde hiçbir işe yaramayan bu giriş sistemine de biraz kafa yorabilsek ama sanki bu hiç kimsenin işine gelmiyor!..