Turistler gelmeye başladı

Yurt dışından gelen ilk uçaklar turist getirmeye başladı.

Sayıları henüz çok değil ama devamı gelecektir. Gelmeli de…

Turizm, sadece sektöre değil onlarca tedarikçiye de ekmek kapısı. Bu yüzden inen her uçak, gelen her turist, ekonomik canlılık demek. Bugünlerde buna fazlasıyla ihtiyacımız var.

Bodrum’a gelen ilk turistler çiçekle karşılanmış. Ne güzel. Keşke gelen her turist için aynı uygulama devam etse. En azından, çok zor günler geçiren çiçekçilik sektörü de canlanmış olur!..

Bu arada, gelen turistlere sadece çiçek vermek yetmez, gülen bir yüz ve özellikle de sağlıklı bir ortam hazırlamalıyız. En ufak bir pandemik olay geleni de kaçırır!..

Aynı uygulamaların yerli turistler için de geçerli olması gerektiğini ise söylemeye bile gerek yok!..

Kişiye özel tatil

Kişiye özel tatil seçenekleri giderek artıyor.

“Sadece size özel suit ve villalarda tropik güzellikler ve turkuaz sular içinde kalabalıktan uzak olmanın keyfini çıkarın!” diye başlayan tur ilanları gözünüzü korkutmasın. Hem içeride hem de dışarıda çok fazla seçenek mümkün…

Fethiye Kayaköy’deki bungalov evler, sanki tam da pandemi dönemi için kurgulanmış.

Peki, kişiye özel tatil, tutar mı? Ulaşım sorunu çözülmediği sürece zor!

Uçak konusunda hâlâ tereddütler var! Bu konuda daha aydınlatıcı ve güven verici bilgilendirme şart.

Kara yoluyla ulaşım, özellikle otobanlar üzerinden gidildiğinde çok pahalı!

Bu konuda da kişiye ya da aileye yönelik ekonomik ve hijyenik ulaşım hizmeti vermek gerekir ki devamı gelsin!..

Hava köprüsü

Siyasi ilişkiler, sadece siyaseti değil, ticaretten turizme her şeyi etkiliyor.

Avrupa ile ilişkilerde zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor ve bu da anında turizme yansıyor.

Pandeminin etkisi azaldıkça, turizme yönelik koridorların sayısı, kademeli de olsa artıyor.

Her ne kadar hâlâ bir belirsizlik söz konusu olsa da, BBC Türkçe’nin haberine göre The Guardian, İngiltere ile tatil merkezleri arasında kurulacak “hava köprüsünün” İtalya, İspanya, Yunanistan, Hırvatistan, Avusturya, Almanya’nın yanı sıra Türkiye’yi de kapsayacağını yazdı.

Söz konusu listenin, enfeksiyon oranının İngiliz vatandaşlarının tatil dönüşü 14 gün kendilerini karantinaya almalarını gerektirmeyecek kadar düşük olması kriterine göre hazırlandığı belirtildi.

En ucuz ülkeyiz

Turistler için tatil cenneti olmaya devam ediyoruz.

Avrupa’da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en düşük ülke 47 ile Türkiye, en yüksek ülke ise 162 ile İsviçre oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırması, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve İngiltere’yi kapsadı.

Taze kan gerek

Liselere giriş sınavlarından sonra üniversiteye giriş sınavı da geride kaldı.

Milyonlarca aile için bu, özgürlük anlamına geliyor.

Herkes yoruldu ama en çok da onlar yoruldu ve tatili en çok da onlar hak etti.

Yarından itibaren yollarda ve tatil beldelerinde müthiş bir hareketlilik yaşanırsa hiç şaşırtıcı olmaz.

Elbette tatil çok önemli ama sağlığımız çok daha önemli, kendinizi riske atmamak için ne olur çok dikkatli olun?

Bu konuda, sektör temsilcilerine önemli görevler düşüyor, bu işin takibini başkaları değil, bizzat kendileri yapmalı. Çünkü yaşanan her olumsuzluğun faturası onlara çıkacaktır!..