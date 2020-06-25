Üniversite Sınav Maratonu başlıyor

Ömrümüz sınavlarla geçiyor. Biri bitiyor diğeri başlıyor.

Hafta sonu yine büyük sınav var. 2.5 milyon aday, daha iyi bir üniversite ve daha iyi gelecek için yarışacak.

Peki, ne kadarının yüzü güler?

Birkaç yüz bin, hepsi o kadar?

Diplomalı işsiz arttıkça, üniversiteye olan ilgi azalıyor.

Başvuru çok ama istediği bölüme giren çok az.

Kontenjanların boş kalması bu yüzden.

Gençler artık diploma değil, olsun da hangi üniversite, hangi fakülte olsun hiç önemli değil yerine severek yapabilecekleri ve kolay iş bulabilecekleri bir meslek istiyorlar...

ÖSYM ders aldı mı?

Daha önceki MSÜ sınavı ve LGS’de özellikle veliler, sosyal mesafe kurallarını altüst ederek iyi bir sınav vermediler.

Bu konuda ÖSYM’nin, MSÜ sınavında çok başarılı bir performans sergilediğini söylemek de abartılı olur.

Bu hafta sonu yapılacak YKS için umarız yaşananlardan ders almışlardır.

ÖSYM, sınav güvenliği kadar, keşke biraz da adayların, gözetmenlerin ve velilerin sağlığını da düşünse ama nafile! Peş peşe yapılan açıklamalarda maalesef bu konu neredeyse hiç gündeme gelmiyor!

ÖSYM Başkanı’nın açıkladığı önlemlere bakıyoruz, neredeyse hepsi sınav güvenliğine yönelik. Oysa, korona riski de bir o kadar önemli!

Hemen her yıl 10 milyona yakın adayı sınavdan geçiren ÖSYM’nin bu çok önemli konuyu daha ciddiye alması beklenirdi. Derin hayal kırıklığı yarattı.

Yenilikler?

YKS’de bu yıl önemli yenilikler var. Uzaktan eğitim yapılan konulardan soru gelmeyecek. Sınav süresi uzadı, baraj puanı 180’den 170’e indirildi. Umarız güzel sanatlar fakültelerine yönelik baraj puanında da indirime gidilir!..

Milliyet olarak, her sınav döneminde olduğu gibi yine sınav öncesi, sonrası ve tercih döneminde sizlerin yanı başında olacağız. Kafanızı karıştıran her soruya cevap arayacağız!

Bu yıl YKS’deki yenilikler neler?

Sınava kalan son günleri nasıl değerlendirmek gerekiyor?

Sınavlarda hangi konulardan soru çıkacak?

Sınavda en çok hangi hatalar yapılıyor?

Koronavirüsle birlikte artan sınav kaygısını yenmenin yolları neler?

YKS’de baraj düştü, kaç net yapan, barajı geçer.

Tıp, hukuk gibi programlarda başarı sırası barajı devam edecek mi?

İsteyen herkese yetecek kadar kontenjan var mı?

Tüm bu sorulara cevap arayacağız, ayrıntıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Son birkaç gün içerisinde ne olur hasta olmayın ve mutlaka sınava girin. Şu an için en önemli sorun o.

Sınavı kaçırmak, bir yıl kaybetmek demektir ki, böyle bir durum, moral açısından tam bir yıkım olur.

Sınava girince, sonrası kendiliğinden gelecektir.

Barajlar gözünüzü korkutmasın, üniversiteye giremem diye de hiç kaygılanmayın, çünkü 200’ü aşkın üniversite içerisinde sizin de ilginizi çeken bir bölüm mutlaka çıkacaktır!..

Tercihler?

Sınav maratonunun en önemli halkası sınavlar gibi gözükse de tercihler çok daha önemli. Çünkü hem çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşiyor hem de üzerinizde yoğun bir baskı oluyor. Bu yüzden, bu arada, özellikle sınav sonuçlarını beklerken, üniversiteleri ve meslekleri tanıma konusunda biraz araştırma yaparsanız çok iyi olur.

Hemen her yıl yüz binlerce üniversite adayı tercih kurbanı oluyor, siz de bu kervana katılmayın!..

Özetin özeti: Diplomayla meslek sahibi olunmuyor, bunu sakın aklınızdan çıkarmayın!..