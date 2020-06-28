YKS dün kolaydı bugün zor olacak!

YKS’de ilk tur dün gerçekleşti! İkinci tur bugün.

Kurallara uyum fena değildi.

ÖSYM Başkanı, ülke genelinde sorun yaşanmadığını söyledi.

Moral vermek için olsa gerek, sorular çok kolay olmasa da zor da değildi. Hatta özellikle Matematik’te “Geçen yılın sorularını kopyalayıp aynen sormuşlar”, “Dil Bilgisi sorularını unutmuşlar” diyenler çoktu.

Peki, kaç net yapan barajı aşar?

Daha da önemlisi bugünkü sorular nasıl olur?

Alan yeterliliği arandığı için zor olacağı kesin.

Bu yüzden moralleri bozmamak gerekir!..

Gözetmenler!

Sınav gözetmenlerinden az da olsa özensiz olanlar dikkat çekti! Maske takmayanlar hemen her yerde vardı ki, bu konuda çok şikâyet geldi.

Sınıflardaki sosyal mesafe konusunda ise “1.5, 2 metre değil 40, 50 santimdi. Geçen yıllardan hiçbir farkı yoktu” diyenler çoktu! Bu kadarına da şükür diyelim!...

Ama bu noktada velileri tebrik etmek gerek. LGS’ye göre çok daha titiz ve dikkatliydiler…

Sorular zor değildi

Sınav öncesi öğrenciler arasında, anlık da olsa birbirlerine özlemle sarılanlar çoktu. Umarız bugünkü sınavda, gözleriyle kucaklaşırlar. Çünkü risk büyük!..

Sorulara gelince:

Türkçe soruları çok uzun ve kafa karıştırıcıydı. Özellikle paragraf soruları çok zaman aldı. Bazılarını en az iki kez okumak gerekti. Dikkat gerektiriyordu. Fazladan verilen süre, bu sorularla geri alınmış oldu.

Matematik bilene kolay, bilmeyene zor geldi. Geçen yılların sorularını özenle inceleyip, ÖSYM’nin soru sorma mantığını yakalayanlar için hiç zorlayıcı olmadı!

Fen’e çok zordu diyen azdı. Müfredata uygun ve hazırlananlar için zorlayıcı olmadı.

Sosyal’de güncel sorular vardı! “Ters köşe olduk. Bugüne kadar yayınlanan sorularla alakası yoktu diyenler” vardı. Ayrıca, artık muhakemeye dayalı yeni soru soracağını açıklayan ÖSYM’nin, bırakın yeni soruları eskiye sıkı sıkıya bağlı kaldığı ve yanlış yapmaktan korktuğu için de denenmiş soruları, takla attırarak yeniden sorduğu iddia edildi…

Baraj için kaç net?

TYT barajı geçmek yani 4 yıllık fakülteleri seçmek ve AYT’ye girmek için gereken 180 barajının 170’e indirilmesi, adayları rahatlattı.

Peki, kaç soru yapan barajı aşar?

Bu noktada elbette Türkiye ortalamaları çok önemli ama önceki yılın verilerine ve soruların içeriğine bakıldığında, 120 sorudan 20/25 arası neti olan sanki barajı rahat aşar gibi görünüyor...

Asıl zor sınav bugün! Bu yüzden, dünkü gibi kolay bir sınav sakın beklemeyin! Yoksa demoralize olursunuz. Yapamadığınız ya da zorlanacağınız çok soru çok olacak, sakın moralinizi bozmayın. Sizin için zor olan, başkaları için de zor olacaktır!..

Şimdiden başarılar diliyoruz.

Birkaç saat sonra kuşlar kadar özgürsünüz...

Tercihler

Sınav sonuçları çok sürmez, birkaç hafta içerisinde hatta belirlenen tarihten önce de açıklanabilir.

Tercih süresi çok kısa olacağı için ne olur üniversite ve meslekleri iyi araştırın?

Hangi kent, hangi üniversite, hangi fakülteler, devlet mi yoksa vakıf mı, aile yanı mı yoksa başka bir kent mi, ev mi yurt mu sorularına şimdiden cevap arayın. Son dakikaya bırakılan tercihlerde, çok büyük hatalar yapılıyor ve çok zaman kaybediliyor.

Ne olur, siz de tercih kurbanları arasına girmeyin!

Elbette puanlar çok önemli ama geniş bir yelpazeden olaya bakarsanız çok büyük hayal kırıklıkları yaşamazsınız!..

Özetin özeti: Üniversiteli olmanıza çok az kaldı. Keyifli mi? Koşullara bağlı ama mutlaka okumalısınız. Diploma olduğunda fazla işe yaramasa da olmadığında tüm kapılar yüzünüze kapanabilir!..