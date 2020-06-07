Suyun ışığı parlıyor

Yusufeli

Öz kaynaklar ve Türk mühendisliği ile yapılan Türkiye’nin en büyük barajı Yusufeli Barajı’ndaydık dün. Ekonomiye yılda 250 milyon dolar katkı sağlayacak olan barajın yüzde 80’i tamamlanmış. Yusufeli Barajı hem enerjide dışa bağımlılığı azaltacak hem de Türk ekonomisine büyük katkısı olacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, LİMAK Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile birlikte dün özel uçakla Erzurum’a oradan da helikopterlerle Yusufeli Barajı’na geldik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı “3 milyonuncu metreküplük betonun dökümü” töreni yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kontrolü ve koordinasyonuyla LİMAK İnşaat A.Ş. tarafından yapımı üstlenilen ve tamamen Türk mühendisler ile inşaat çalışmaları yürütülen Yusufeli Barajı, Çoruh nehri üzerinde.

Yeni mühendislik teknolojileri

Türk mühendisliğinin gurur gününü yaşadık.

İki dağ arasındayız. Müthiş bir ortam ve müthiş bir manzara.

Barajı, hem 850 rakımlı çalışma alanından seyrettik hem de zemine inerek yukarıya doğru baktık.

Ortam ve doğa koşullarının zorluğu ‘burada nasıl baraj yapılabilir’ diye etkiliyor insanı. Zeminden bakınca 100 katlı bina yüksekliğinde.

Türk mühendisliğinin büyüklüğünü dünyaya göstermesi açısından önemli bir proje. LİMAK yeni mühendislik teknolojileri uygulayarak dünya baraj literatürüne girmiş bu inşaatla.

Köstebek gibi dağlarda tüneller kazılmış ve dağların zirvelerinde yukarıdan çalışma yapılıyor.

56 km uzunluğunda toplam 39 tünel kazılmış.

Büyük dozerler ve vinçler de yukarıdan baraj üstüne ve çevresine indiriliyor.

Yani iki dağ arasına yapılan baraja beton yukarıdan taşınıyor.

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, çift eğrili ince kemer beton kategorisinde ise dünyanın 3. yüksek barajı olacak proje, bu yüksekliği ile süper yüksek baraj kategorisinde yer alıyor.

6 bin kişi çalışıyor

Proje sahasında 4 bin 500 işçi çalışıyor. 24 saat beton dökülüyor, çalışma yapılıyor. Destek personeli ile birlikte 6 binin üzerinde personel çalışıyor.

Yusufeli Barajı, tamamlandığında rezervuarında 2,13 milyar metreküp su depolayacak.

558 megavat gücündeki santrali ile yıllık bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.

Baraj ve hidroelektrik santrali milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak.

Üretilecek enerji ile 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak. Bu da Antalya’nın enerjisini karşılayacak düzeyde.

Türkiye ekonomisine yıllık 250 milyon dolarlık katkı verecek olan baraj kendini 7 yılda amorti edecek.

Koronavirüse özel önlemler

Baraj inşaatında koronavirüs için de özel önlemler alınmış. İşçilerin ve çalışanların etkilenmemesi için hijyen kurallarına hassasiyet gösteriliyor.

Ayrıca proje kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü kontrol ve koordinasyonuyla Yusufeli Barajı rölekasyon yolları yapılıyor.

Baraj su tutmaya başladığında mevcut çevre ve bağlantı yollarının bir kısmı su altında kalacağından 69.2 km yeni yol, 56 km uzunluğunda toplam 39 tünel, dördü özel tasarım olmak üzere, 24 adet toplam 4,07 km uzunluğunda olacak köprülerin de yapımı aynı anda devam ediyor.

Kadın mühendisler de çalışıyor

Projede dikkat çeken bir özellik kadın mühendislerin de çalışması.

Toplam 110 mühendis çalışıyor, bunun 17’si kadın.

Limak’ın, Türkiye’nin mühendis kızları projesinden mezun olan kadın mühendisler de projede kendilerini geliştiriyorlar.

Bu mühendis kızlar projesi özellikle Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in çok önem verdiği bir konu.

Sonuç olarak, enerji sorununun çözümüne büyük katkı sağlayacak Yusufeli Barajı projesi Türkiye için büyük bir yatırım ve prestij.