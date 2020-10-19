ABD’deki Türkler başkanlık seçiminde ikiye bölündü

Yurt dışında yaşayan 5 milyon Türk’ün sadece 300 bini ABD’de yaşıyor. Resmi olmayan rakamlarda, bu sayı yarım milyonu buluyor denilse de, Türk nüfusun New York, Kaliforniya, New Jersey, Teksas, Florida ve Illinois eyaletlerinde yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de büyük bir kesimin, Başkan Donald Trump’ın devam etmesinden yana olduğu görülürken, ABD’de yaşayan Türklerin kime oy vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Konuştuğum birçok toplum liderinin bana farklı cevaplar verdiğini söyleyebilirim. Trump döneminde ekonomi, sağlık, göçmen sorunları gibi konularda sıkıntılar yaşadığını belirten bir kısım tercihini Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden’dan yana kullanacağını söylerken, Türk-ABD ilişkilerinin kötüye gitmesini istemeyen ve Türkiye’nin milli menfaatlerini düşünen kesim de Başkan Trump’a oy vereceğini belirtiyor. Tabii ki, Biden’a oy vereceğini ifade edenlerin Türkiye’yi düşünmediğini veya sevmediğini asla söyleyemeyiz, ancak tercihlerini daha çok iç politik kaygılarla belirlediklerini görüyorum.

‘Yapıcı tutum sürer’

Türkler için Başkan Trump Platformu’nun kurucularından olan Saygın Şimşek’e “Neden Trump?” diye sorduk:

“Trump tekrar seçilir ve Senato’da çoğunluk Cumhuriyetçilerde kalırsa, Türkiye ile ilişkiler alternatife göre çok daha iyi olacaktır. Trump döneminde hiçbir savaş açılmadı ve dış ilişkiler, görüşme ve anlaşmalar yoluyla sürdürüldü. Trump, Türkiye ile ilişkilerde de uzlaşmacı ve yapıcı tutum sergiledi. Seçilirse bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Eğer Biden seçilirse, Türkiye’yi zor bir dönem beklemekte. Kendisi, Türkiye’nin çıkarlarına karşıt bir tavır sergileyeceğini açıkça belirtmiştir. ABD ile Türkiye arasında S-400, Doğu Akdeniz, Ermenistan’a yakınlık ve Suriye kaynaklı gerilimlerin artması muhtemeldir. Sözün özü, olumsuz bir Türkiye politikası izleyeceğini düşünüyorum. ABD’de anarşi, talan ve yağmaya karışan ANTIFA’nın silahlı militanlarının YPG-PKK kamplarında yetiştirildiği ortaya çıkmıştır, ki bu grupları Demokratların desteklediği unutulmamalıdır. Başkan Trump, küreselci değil ulusalcı ekonomik ve dış ilişkiler politikalarını sürdürecektir. Bu seçimlerin hem ABD hem Türkiye için hayırlı sonuçlanmasını temenni ediyorum.

‘Daha ümitlendirici’

Türk-ABD toplumunun sevilen isimlerinden olan, bir dönem New Jersey Eyaleti’nin Paterson Belediye Başkan Yardımcılığı’nı yürütmüş Derya Taşkın ise, Biden’ı tanıyan ve Demokrat Parti içinde aktif isimlerden. Ona da “Neden Biden?” diye sorduk:

“Biden seçmenlere kovid-19 ile mücadele, vergiler, göçmenlik reformları, eğitim, ırksal eşitlik, iklim değişikliği konularında daha ümitlendirici bilgiler veriyor. Biden’ın ılımlı karakteri ve konulara nezaketle yaklaşması, halka daha güven veriyor. Biden’ın zenginlerden çok orta kesimi hedeflemesi de insanlara cazip geliyor. Trump Yönetimi, sağlık hizmetleri ve göçmen yasasında çıkardığı zorluklarla hizmetleri durdurma yoluna giderken, Biden göçmen reformu ve sağlık hizmetlerinin daha uygun hale getirilmesini savunuyor. İki NATO müttefikinin, yeni düzende birbirini kaybetmek isteyeceğini ya da böyle bir tutum içinde olacağına inanmıyorum. Biden’ın Türkiye karşıtı bazı olumsuz açıklamaları, tamamen seçime ve bazı geniş grupların oy potansiyeline yöneliktir. Türkiye’nin haklı olduğu konulardaki dik duruşuyla, Biden’ın daha ılımlı olacağını düşünüyorum.”

Küçük bir nabız yokladık...

İki farklı görüş dışında, ABD’nin farklı eyaletlerinde yaşayan bazı Türk temsilcilerine de oylarını kime vereceklerini sordum:

- Cemil Özyurt-Gazeteci: Donald Trump

- Emine Yılmaz-İş İnsanı: Donald Trump

- Cüneyt Gürkan-İş İnsanı: Joe Biden

- Cevdet Saatçi-Bankacı: Donald Trump

- Tomris Azeri - Azerbaycan ABD Derneği Başkanı : Donald Trump

- Güsan Yediç-STK Lideri: Donald Trump

- Burcu Tansu-STK Lideri: Kararsız

- Esra Uğurlu-STK Lideri: Joe Biden

- Süleyman Seçer-Restoran Sahibi: Joe Biden

Seçim öncesi silah satışları neden artıyor?

Bazı silah şirketlerinin hisselerinde, geçen aydan bu yana yüzde 8’lik artış yaşandığı görülüyor. Sebebini merak ediyor olabilirsiniz. Kovid-19 dönemindeki toplumsal sorunların artacağı endişesinin yanı sıra ırkçılık karşıtı gösterilerde yaşanan şiddet olayları ve Biden’ın silah sahibi olma konusunda getirmek istediği yeni düzenlemelerin, bu artışta etkili olduğu belirtiliyor. Sadece Ağustos ayında tabanca satışları yüzde 66 arttı. Bu yılın ilk 9 ayında ise 28.8 milyon kişinin silah alımı olmadan önce sabıka kaydı sorgulaması yapılmış. İlk kez silah sahibi olanların sayısı milyonları buluyor. Poligonlara da büyük ilgi olduğu söyleniyor. Bir Amerikalı arkadaş ise, Başkanlık seçim sonuçları netleşmez, kaosa giderse sokakta şiddet olabilir tarzında bir yorumda bulundu. ABD’de seçim sürecinde yüksek bir gerilim var. O nedenle geçmiş yıllara göre silah satışlarının artması hayra alamet değil!

ABD’DE GÖZDEN KAÇANLAR

- Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 8.3 milyona, toplam can kaybı 224 bine ulaştı,

- New York 61 okulu 21 Ekim’e kadar kapattı,

- Başkan Yardımcı Adayı Kamala Harris’in iki çalışanı Kovid-19’a yakalanırken, kampanya ofisi geçici olarak kapandı,

- ABD Savunma Bakanlığı: Uçakta Kovid-19 kapma risk az,

- Anayasa Mahkemesi yargıç adayı Amy Barret’in Senato Adalet Komisyonu’nda kabulü için bu hafta oylama yapılacak,

- ABD’de bu yılın ilk 6 ayında vatandaşlıktan çıkmak isteyenlerin sayısı 5 bin 313 oldu,

- Türk ve Azeri dernek temsilcileri, Beyaz Saray önünde Azerbaycan’a destek amacıyla toplandı.