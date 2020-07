ABD’ye ikinci dalga erken geldi

Amerika’da kesinleşmiş vaka sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenler 150 bine doğru gidiyor. Son bir haftada neredeyse günlük ortalama vaka sayısı 45 bin civarında. Beyaz Saray’ın kaynak olarak kullandığı “HealthData”ya göre, 1 Ekim itibariyle can kaybı projeksiyonu 175 bin 168 kişi. Genel olarak 9 eyaletteki vaka sayılarında ciddi artış var. Bunların başında Florida ve Teksas geliyor. Florida’da son 24 saatte vaka sayısı 10 bini geçti. Teksas’taysa son 24 saatte vaka sayısı 8 bini aşarken, eyalette büyük tedirginlik başlandı. Bazı bölgelerde hastanelerin tam kapasiteye ulaştığı belirtilirken, Starr County Savcısı Elay Vero, hiçbir hastanede uygun yatak kalmadığını belirtip, yerel halka evlerinde kalmaları, maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve kalabalıktan uzak durmaları çağrısı yaptı.

Kuzey ve Güney Carolina, Tennessee, Alaska, Missouri, Idaho ve Alabama eyaletlerindeyse günlük vakalarda rekor artışlar var.

Neden yazın arttı?

Peki, bilim insanlarının “İkinci dalga kışa doğru gelir!” sözlerine rağmen vaka sayıları neden yazın arttı? En büyük neden, eyaletlerin “çok erken normalleşme”ye başlaması. Can kaybı ve vaka sayılarındaki düşüşle birlikte birçok eyalet, 1 Mayıs itibariyle “Evde kal” kuralını kaldırmış, parklar, işyerleri ve restoranların açılmasına izin vermişti.

Aslında siyahi George Floyd cinayetiyle ülke genelinde toplam 26 milyon kişinin katıldığı protestolar yapılmış, göstericiler sosyal mesafeye pek dikkat etmemişti. Bu da “Vaka sayıları artar mı?” şüphesi doğurmuştu. Ancak, protestoların yoğun olduğu yerlerden biri olan New York’ta başarı hikayesi yazıldığını söyleyebiliriz. Her ne kadar New York, salgının ana merkezi haline gelmiş olsa da, Vali Cuomo, normalleşme sürecinde krizi iyi yönetti. Günlük can kaybı 10’a düşerken, hastaneye yatan New Yorklu sayısı da 800’e indi. Cuomo, 18 eyaletten New York’a geleceklere 14 gün karantina şartı getirirken, birçok bölgede normalleşmenin aşama aşama hayata geçirildiğini gördük.

Bu arada Beyaz Saray Kovid-19 Mücadele ekibinden Dr. Anthony Fauci, “Günlük vaka sayısı 100 bini bulursa şaşırmayalım”

diyerek, yanlış bir yola girildiği mesajı vermeye başladı. Başkan Trump ile pek anlaşamayan Dr Fauci, sadece vakaların arttığı eyaletler değil, tüm ülkenin risk altında olduğunu söylüyor. ABD Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield’a göreyse en az 24 milyon ABD’li Kovid-19 kapmış olabilir.

Maske tartışması sürüyor

California dahil birçok eyalet, maske takılmasını zorunlu hale getirirken, Başkan Donald Trump maske takmamakta hala direniyor. Medya, Trump’ı 4 Temmuz ABD’nin Bağımsızlık Günü törenlerinde maske takmaması nedeniyle sert eleştirdi. Medya, ayrıca Kovid-19 testi yaptırıp yaptırmaması konusunda Başkan’ın üzerine giderken, aynı hassasiyeti, rakibi Joe Biden’a göstermiyormuş gibi geliyor. Zira Biden, hiç test yaptırmadığını, çünkü hiçbir belirti hissetmediğini açıklamış.

Yakın zamanda, çok kısa bir süre için geldiğim Türkiye’nin tedbirler konusunda ABD’ye göre çok iyi durumda olduğunu gördüm. Bilhassa, nereye giderseniz gidin, maske konusundaki hassasiyeti görüyorsunuz. Takmadığınızda, birileri gelip sizi nazikçe uyarıyor. Bu uyarıları güvenlik güçlerinin düzenli şekilde yapması da dikkat çekici. New York’ta hiçbir polis, maske takılıp takılmamasıyla ilgilenmiyor. Zira sembolik cezalar olsa da, uygulanmıyor.

KOVİD-19 SONRASI ULUSLARARASI İLK UÇUŞUM...

Salgının başlangıcından sonra ilk uluslararası uçuş deneyimimi, New York’tan İstanbul’a gelirken yaşadım. THY’nin titiz önlemleri ve yolcuları doğru yönlendirmesi dikkate değerdi. Uçağa girmeden ateşiniz ölçülüyor ve herkes, sosyal mesafeye dikkat edilerek uçağa alınıyordu. Hostesler, ufak kutularda hazırlanmış yiyecek ve içeceği verirken, maske takmadığınızda uyarıda bulunuyordu. Tabii 11 saatlik yolculukta maske takmanın çilesini tahmin etmek de zor değil.

İstanbul Havalimanı’na geldikten sonra pasaport kontrolü öncesi 14 gün nerde kalacağınızı beyan edecek form doldurmanız gerekiyor. Bu formları da, pasaport kontrole girmeden önce kurulan masalarda yapıyorsunuz. Ancak yolcuların bir an önce havalimanından çıkma telaşında olması, masalarda ciddi yığılma yaratıyor. Formların doldurulması için farklı bir düzen kurulması ya da uçak içinde doldurtulması, masa önlerindeki yığılmayı engelleyebilir. Bavul alanında ise belli mesafelerde bantlar çekilerek, sosyal mesafe kuralı korunmaya çalışılmış. Tabii buna uyum göstermeyen vatandaşlarımızın sayısı maalesef hayli fazla.

ABD’ye Avrupa dahil birçok ülkeden uçuş hala yok iken, THY, kısıtlı da olsa belli eyaletlere uçmaya devam ediyor. THY, planladığı Miami ve Los Angeles uçuşlarını 8 Temmuz’a kadar iptal ederken, Washington D.C uçuşları haftada 3 kez gerçekleşmeye devam ediyor.

TRUMP AYASOFYA İÇİN TWEET ATAR MI?

Türkiye’de Ayasofya’nın cami statüsüne geçmesi konusunda Danıştay’ın kararı beklenirken, ABD’den konuya ilişkin mesajlar gelmeye başladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Türkiye Cumhuriyeti’ne katkıda bulunan inanç geleneklerine ve çeşitli tarihlere saygı sözünün örneği olarak, Türkiye hükümetini, Ayasofya’nın müze statüsünü sürdürmeye ve buranın herkes için erişilebilirliğinin devamını sağlamaya çağırıyoruz” dedi. Türkiye’den Pompeo’ya anında cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,. “Siz karışmayın, haddinize değil!” mesajını verdi.

Ayasofya, Türkiye ile ABD arasında bir kriz yaratmaz ama tartışmalar sürerse, Başkan Trump, iç politikaya dönük olarak bir açıklamada bulunursa şaşmayın. Zira, başta evanjelistler olmak üzere dini liderlerle yakın ilişkisi bulunan Trump, bu konuyu politize edebilir. ABD medyasında bu konu pek gündemde değil, ancak anti-Türk gruplarının sistematik karalaması sürüyor. Özellikle Türk düşmanı ANCA (Amerika Ermeni Ulusal Komitesi), Türkiye’nin, hristiyanlardan kiliseleri çaldığını ve harap ettiğine kadar varan düzmece açıklamalarla Kongre’yi etkilemeye çalışıyor. Gelin görün ki, bu cahil kurum, Türkiye’de birçok Ermeni kilisesi olduğunu ve 2007’de Akdamar Surp Harp Kilisesi’nin açıldığını, toplamdaysa 435’i bulan kilise, sinagog ve havra olduğunu görmezden geliyor!

ABD’DE GÖZDEN KAÇANLAR

- ABD Başkanı Donald Trump’ın vizeleri askıya almasından dolayı 2019 yılında “Yeşil Kart” kazanan yaklaşık 37 bin kişi ülkeye gelme hakkını kaybedecek,

- Son 3.5 ayda, 47 milyon kişi işsizlik maaşına başvururken, 614 Amerikalı dolar milyarderi servetini 584 milyar dolar artırdı,

- 2020’de ABD borsalarında getiriler açısından ilk üç: Zoom (yüzde 208), Tesla (yüzde 127), Shopify (yüzde 89),

- Ülkede geçen hafta 1.4 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı,

- Forbes’a göre seçimlerde Başkan Trump’ı 93, rakibi Joe Biden’ı da 106 milyarder destekliyor,

- ABD başkanlık seçimlerine ilişkin son kamuoyu yoklamalarında, Joe Biden, yüzde 8-12 arasında önde gittiği görülüyor,

- Haziran ayında ülkede silah satışları yüzde 1145 arttı. Sadece son 30 günde yaklaşık 2.5 milyon silah satıldı,

- Halkbank davasında asıl duruşma tarihi Mart 2021. Jüri belirleme tarihi ise 23 Şubat 2021,

- Türk medyasında ABD’nin S-400’leri Türkiye’den almak istediğine dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Bir senatörün önergesiydi ama teknik/yasal olarak kabulü imkansız.