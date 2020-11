Sandıklara seçmen ilgisi yoğun oldu

Başkanlık seçimlerine ilginin oldukça yoğun olduğunu söylemek yanlış olmaz. Nitekim Kovid-19 salgınına rağmen sabahın erken saatlerinde, hatta gün ışımadan seçim merkezlerinin önlerinde kuyruklar oluşmaya başlamıştı bile. Sandığa giden seçmenler, çoğunlukla pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafeye uymaya çalıştı. Seçim günü öncesinde toplam 98 milyon seçmenin posta yoluyla veya erken sandığa giderek oy verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla tahminen 50 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyordu... Ki görünen manzara, bu tahminin çok da uçuk olmadığını söyleyebiliriz.

FBI devreye girdi

Bununla birlikte başkanlık seçimleri, ilginç bir olaya da sahne oldu. Nitekim ülke çapında bazı evlerin arandığı ve gelen telefonlarda önceden kaydedilmiş iki farklı mesajın okunduğu ortaya çıktı. Kaynağı bilinmeyen mesajlarda, doğrudan doğruya oy kullanmaya gitmeyin denilmediği, ancak “Bu bir test aramasıdır. Evde kalma zamanı. Güvende kalın, evde kalın” ifadelerinin yer aldığı belirtildi. FBI, bu konuda araştırma başlattığını duyurdu.

Öte yandan Amerikan güvenlik ve istihbarat birimleri, seçim günü içeride ve dışarıda olabilecek muhtemel olaylara karşı ciddi önlem almıştı. Ancak başkent Washington D.C’de neredeyse tüm işyerleri tahtalarla korumaya alındı. Konuştuğum birçok Amerikalı da, evden çalışarak şehir merkezlerinden uzak duracaklarını dile getirdi. Beyaz Saray önünde ve çevresinde de görülmemiş olağanüstü güvenlik önlemleri göze çarpıyor. Kaybeden adayın taraftarlarının, protesto için sokaklara çıkması beklentisi bulunurken, bazı protestocuların işyeri ve dükkanları yağmalaması ihtimaline karşı kentteki tüm polislerin izinlerinin iki günlüğüne kaldırıldığı açıklandı.

Bununla birlikte Başkan Trump’ın, oy verme işlemi sürerken kampanya merkezine yaptığı ziyaret sırasında söyledikleri de dikkat çekti. Nitekim Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada “Henüz bir zafer ya da yenilgi konuşması düşünmüyorum. Kazanmak kolay ama kaybetmek benim için asla kolay değil” ifadelerini kullandı.

ABD’de ilk sandıklar açıldı!



ABD’de gece yarısı oy verme geleneği kapsamında, New Hampshire eyaletinin Kanada sınırında bulunan ve 12 kişinin yaşadığı Dixville Notch kasabasında sandıktan Biden çıkarken, 23 kişinin yaşadığı Millsfield kasabasında ise Trump kazandı. Dixville kasabasında Biden’a 5 oy çıkarken, Trump’a hiç oy yoktu. Millsfield kasabasında ise Trump’a 16, Biden’a ise 6 oy çıktı.









Seçim merkezi ‘Capitol One Arena’daki gözlemlerim:



Başkentin önemli spor ve konferans komplekslerinden biri olan, 20 bin kapasiteli “Capitol One Arena”ya gittim;



Sabahın erken saatlerinde seçmenler sandık merkezlerine gelmeye başladı. Konuştuğumuz seçmenlerin çoğunun oyu Biden’aydı,



Sıra ve oy verme işlemi çok hızlı ilerliyordu. Seçim görevlileri çok profesyonel ve düzenliydi,



Seçmenlerin çoğu, Washington D.C kentinin eyalet olmasını istiyor ve bunu sadece Demokratlar’ın yapacağına inaniyor,



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcileri de vardı.