Trump seçime odaklanıyor

Önce Kovid-19 salgını, sonra ülke gündeminden düşmeyen siyahi George Floyd cinayeti ve protestoları ABD’ye nefes aldırmadı. Normalde başkanlık seçimlerine 1 yıl kala, gündem, kimin başkan olacağına yoğunlaşırdı. Her ne kadar 2 milyon kesinleşmiş Kovid-19 vakası ve 117 bin toplam can kaybı olsa da, artık 50 eyalet normalleşme sürecine girmiş durumda.

Başkan Donald Trump, üç ay aradan sonra 20 Haziran’da Oklahoma’nın Tulsa şehrinde seçim mitingi yapacak. Beyaz Saray Koronavirüs Mücadele Ekibinden Dr.Anthony Fauci, “Kalabalıklardan uzak durun. Durmazsanız, kesin maske takın!” derken, Trump’ın kampanya ekibi de mitinge katılacaklara bir form doldurma şartı getirdi. Formda, “Şayet Kovid-19 kaparsanız, biz sorumlu değiliz!” ibaresi yer alıyor.

19 bin kapasiteli Bank of Oklahoma Center’daki mitinge 300 bin kişi katılmak için başvurmuş durumda. Trump taraftarlarının mitinglere hasret kaldığı belli oluyor. Trump ayrıca, kendi partisinin Seçim Genel Kurultayı’nı Ağustos’ta, Kuzey Carolina yerine Florida’da yapacağını açıkladı. Nedeni de Kuzey Carolina Valisi’nin, halk sağlığı endişesiyle kurultay için şartları yerine getirmenin zor olacak açıklaması oldu. Trump’ın, yer değişikliği kararıyla, Charlotte kenti yaklaşık 200 milyon dolar gelirden oldu.

Trump’ın rakibi Joe Biden’nın ise büyük seçim mitinglerini ne zaman yapacağı net değil. Ancak belli eyaletlerde minik gruplarla finansal destek amaçlı toplantılar yaptığı biliniyor. Ayrıca Trump ile Biden arasında son bir haftada sözlü atışmaların arttığını görüyoruz.

Polis reformu şart mı?

ABD’de yaklaşık 800 bin kişinin çalıştığı 18 bin polis teşkilatı bulunuyor. En büyüğü ise New York Polis Teşkilatı (NYPD). Toplam 38 bin polisin görev yaptığı NYPD’nin yıllık bütçesi 5.6 milyar dolar. Evet yanlış duymadınız, Birleşmiş Milletler’in yıllık 3 milyar dolarlık bütçesinden daha fazla. Geçen gün New York Valisi ve Belediye Başkanı, polis reformu yapılması konusunda yeni kararlar aldı. Polis reformu ve yaşanan son olayları NYPD’de daha önceden görev yapmış üç değerli polisle görüştüm...

Yalçın Demirkaya: 20 yıl NYPD Dedektif Müffettiş ve Dedektif Komutanı olarak başarıyla hizmet vermiş Demirkaya, şu anda yaşananların sorumlularının politikacılar olduğunu düşünüyor. “Her grupta olduğu gibi polis içinde de kötüler vardır ama bu kötülerin yaptıkların tüm teşkilata yükleyemezsiniz” diyen Demirkaya, Floyd’u öldüren polisin psikopat olduğunu dile getirdi. Demirkaya, polis sendikalarının her polisi savunduğunu belirterek, kötülerin ayıklanması gerektiğini vurguladı. Ana akım medyanın tarafsız olmayan, yanlış bilgilerle olayları körüklediğini dile getiren Demirkaya, polisin bütçesinin kesilmesinin hiçbir fayda getirmeyeceğini belirtti.

Murat Öner: 12 yıl ABD Donanmasında askerlik yapan, daha sonra 21 yıl NYPD’de çalışarak emekli olan Öner, teşkilattan Onur Nişanı almış başarılı Türklerden. Polis teşkilatında bile ırkçılık yapıldığını, iyi polisle kötü polisin ayırt edilmesi gerektiğini söylüyor. Polis teşkilatlarında ırk, dil, din çeşitlendirmesi gerektiğini belirten Öner, bütçe kesintisinin gerçekçi olmayacağını vurguluyor. Polislerin eğitime, şeffaflığa, sorumluluğa, sosyal programlara dahil edilerek, daha fazla bütçe verilmesi gerektiğine inanıyor.

Erhan Yıldırım: NYPD Toplumsal İlişkiler Koordinatörlüğü yapmış ve Türk-Amerikan toplumuna büyük hizmetleri olan Yıldırım ise, reformların 11 Eylül’den sonra zaten yapıldığını, NYPD’nin şehrin ileri gelen toplum liderleriyle yakın çalıştığını dile getiriyor. New York Belediye Başkanı’nın eşinin, “Eğer NYPD olmazsa nirvanaya ulaşacağız!” sözlerini “garipsediğini” belirten Yıldırım, bütçe kesintisinin, şehrin teröre karşı bir merkez olması nedeniyle çok zafiyet vereceğini dile getirdi.

Seattle’da neler oluyor?





Kanada sınırına yaklaşık 2 saat uzaklıkta, 745 bin nüfuslu Seattle, ABD’nin kuzey batısında şirin bir kent. Aslında kentin, 5 ay içinde ikinci kez gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Kovid-19 vakalarının New York’tan önce ilk görüldüğü şehirlerin başında geliyordu Seattle. Şimdi de, Floyd cinayeti sonrası protestolarla hem ABD hem de dünya kamuoyunun gündeminde.

Protestocular şehrin merkezindeki 6 bloku kapatmış, özerklik ilan etmiş, üstüne merkezdeki polis karakolunu basıp, kapatmış durumda. Düşünebiliyor musunuz, ne şehrin Belediye Başkanı ne de sesini çıkarmıyor, bunu normal karşılıyor. Hatta ana akım medyanın büyük bölümü olayı festival olarak nitelendiriyor. Nedeni Başkan Trump nefreti. Şehir, 2016’daki başkanlık seçimlerinde yüzde 84 Hillary Clinton’a oy vermişti. O nedenle kentin nasıl bir Trump karşıtı olduğunu anlamak zor değil. Başkan Trump, “Eğer güvenlik kontrolü sağlanmazsa, Ulusal Muhafız Güçleri’ni şehre yollayacağım” mesajı verdi. Bakalım gelecek günlerde ne olacağını göreceğiz ama protestoların formatının değiştiğini hayretler içinde seyrediyoruz.

Volkan Bozkır’a erken kutlama





Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı seçimi, iki gün sonra yani 17 Haziran’da yapılacak ve bu seçimde tek aday eski Avrupa İlişkilerinden Sorumlu, TBMM Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Volkan Bozkır. Uzun zamandır çok ciddi şekilde tüm üye ülkelerle diyalog içindeydi ve kampanya çalışması yürütüyordu. BM tarihinde ilki defa bir Türk, BM Genel Kurulu Başkanı olacak. Bozkır, Eylül’deki Genel Kurul’un video konferans yoluyla yapılmasının netleşmesine rağmen, 1 yıl boyunca bu görevde kalacak. Bozkır, BM reformlarının uygulanmasını, BM Genel Sekreteri’nin 2020 vizyonunu desteklemeye söz verdiğini belirtti. Kendisini şimdiden tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.

ABD’DE Gözden Kaçanlar

- ABD’nin yeni açıkladığı 2019 Dini Özgürlükler Raporu’nda Türkiye’ye ilişkin bölümde ilk kez FETÖ’yü destekleyici bilgiler yer almadı,

- ABD Temsilciler Meclisi’nde 2 siyahi, 4 Latin kökenli, ABD Senatosu’nda ise 56 siyahi, 44 Latin kökenli üye bulunuyor,

- Floyd’un öldürülmesiyle başlayan gösteriler 600 farklı yerde gerçekleştirildi. Gösterilerin yapıldığı 400 yerde siyah nüfusu ABD’deki nüfus ortalaması olan yüzde 13.4’ün altındaydı,

- Floyd cinayeti sonrası protestolarda en az 49 basın mensubu tutuklandı, 192 basın mensubu polis ve göstericilerin saldırısına uğradı,

- Kovid-19 vaka sayısı 21 eyalette tekrar artmaya başladı. Dikkat çeken üç eyalet ise Florida, Kaliforniya ve Teksas,

- THY, ABD uçuşlarına tekrar başlıyor. Washington D.C ve Chicago uçuşları 19 Haziran, Miami 22 Haziran ve ve Los Angeles 24 Haziran’dan itibaren başlıyor,

- Başkanlık seçim kampanyasında Joe Biden, 2017den beri 178.4 milyon dolar, Trump ise 273.8 milyon dolar para toplamış durumda,

- Türkiye’de bulunan ABD Konsoloslukları, Temmuz ayındaki tüm göçmen olmayan vize randevularını iptal etti,

- ABD Hava Kuvvetleri’nin başına getirilen ilk siyahi komutan olan General Charles Brown’ın 18 ödülü var. Centcom dışında, Japonya ve Kore’de görev yapmış,

- ABD’de 12 haftalık toplam işsizlik başvuru rakamı 44.2 milyona ulaştı