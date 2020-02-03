AHLAKSIZLIĞIN ‘İFŞA’SI!

Olayın kendi kadar sonrasında olup bitenler de çirkin. Aslı Bekiroğlu’nun cep telefonundaki mahrem fotoğraf ve videolar internette paylaşılınca oyuncu Twitter’da TT oldu.

Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan’a ait “çok özel” fotoğraf ve videoların izinsiz yayınlanması “Özel hayatın gizliliğini ihlal”; yani suç. Türk Ceza Kanunu’nda bu suç ve cezası şöyle tanımlandı:

“Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayınlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyada fotoğrafları ve adını karıştırarak bir takım çirkin yayınlar kurgulayan ve yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, maddi ve manevi tazminat davası açacağını duyurdu.

Güvenlik güçleri, “Aslı Bekiroğlu ifşa”yı başlatanı, o fotoğraf ve videoları sosyal medyasında paylaşanları da bulup, yargı karşısına çıkarmalı.

Bekiroğlu’nun sevgilisiyle çok özel fotoğraf ve videolarını çalıp internete yükleyen kadar, sosyal medya hesapları aracılığıyla bunları yayanlar da suçlu çünkü.

Şayet bunlar tek tek tespit edilip, yargı önüne çıkarılmaz ve gerekli cezaya çarptırılmazsa, kanun tanımayanların arenası olur sosyal medya…

KADINLAR YAŞASIN ÇOCUKLAR GÜLSÜN

Türkiye’de erkek şiddetiyle öldürülen kadın sayısında resmi makamların açıkladığı rakamlarla, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun açıkladığı arasında fark var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kasım ayında Ankara Hakimevi’ndeki “Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi”nin toplantısında açıkladığı rakamlarla kadın cinayetlerini takip eden sivil toplum örgütlerinin son dört yıla dair veriler.

2016: 304 - 328

2017: 353 - 409

2018: 280 - 440

2019: 299*- 474

Resmi ve özel veriler farklı da olsa, ortaya çıkan acı tablo şu:

Yıllar ilerledikçe azalmıyor, aksine artıyor öldürülen kadın sayısı.

Kanunlardaki değişikliklere ve yapılan onca kampanyaya rağmen bu toplumsal yaranın kapanmak yerine daha da büyümesi düşündürücü.

Bir yerde bir yanlış var, ama nerede?

Şimdiye kadar yapılanlar bu sorunu yok etmek yerine daha da büyümesini önleyemediğine göre kadına şiddeti önlemek için bu mücadelenin yaygınlaştırılması, herkesin üstüne düşeni yapması şart.

Kadınlar Meclisi platformu, “Kadınlar yaşasın çocuklar gülsün diye” toplantı yapacak 9 Şubat Pazar günü Etiler’deki Mustafa Kemal Merkezi’nde.

Bu toplantıdan yükselecek güçlü sesin, “kadına şiddet” konusunda ciddi bir toplumsal fayda yaratmasını umuyor ve diliyorum.

(*) 15 Kasım 2019’a kadar.

GÜNÜN SÖZÜ

“Bazı insanları sebepsiz seversin. Bazılarını bir sebep arar, yine de sevemezsin.” (Neyzen Tevfik)